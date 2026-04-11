“Regresamos para quedarnos”: La misión Artemis II de la NASA vuelve de la Luna con éxito

La carrera espacial ha vivido este viernes un capítulo decisivo. La misión Artemis II de la NASA ha concluido con éxito tras el regreso de su tripulación a la Tierra, efectuando un amerizaje perfecto en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California).
Este hito supone el primer viaje tripulado que rodea la Luna en más de medio siglo, consolidando la arquitectura tecnológica necesaria para futuras bases lunares.
Una reentrada extrema de 2.760 grados
La nave Orion, con los cuatro astronautas a bordo, descendió a través de la atmósfera terrestre a una velocidad de 40.234 kilómetros por hora. Durante los 13 minutos que duró la reentrada, la cápsula soportó condiciones críticas, enfrentándose a una acumulación de plasma y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados.
Finalmente, a las 17:07 horas (hora local), los paracaídas se desplegaron con éxito para permitir el contacto con el agua.
El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, confirmó que todos los sistemas de entrada y aterrizaje funcionaron según lo previsto. Por su parte, el administrador de la agencia, Jared Isaacman, destacó el respaldo político del presidente Donald Trump y del Congreso para garantizar los recursos de esta misión histórica.
¡Bienvenidos a casa, Reid, Victor, Christina y Jeremy! 🫶— NASA en español (@NASA_es) April 11, 2026
Los astronautas de la misión @NASAArtemis II han amerizado a las 8:07 p.m. ET (00:07 UTC), poniendo así fin a su exitosa misión de aproximadamente 10 días. pic.twitter.com/SmtpbWao1V
Estado de salud de la tripulación
La NASA ha informado que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentran en buen estado de salud. Aproximadamente una hora después del contacto con el mar, fueron evacuados de la cápsula mediante helicópteros de la Armada estadounidense y trasladados al buque USS John P. Murtha.
Tras las primeras evaluaciones médicas a bordo, el equipo viajará al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, para reencontrarse con sus familias y someterse a chequeos exhaustivos.
El récord de la misión Artemis II
A lo largo de sus diez días de travesía, la misión ha recorrido un total de 1.117.659 kilómetros, estableciendo nuevos registros de distancia para vuelos espaciales tripulados. Este viaje no solo ha servido para validar el cohete SLS y la nave Orion, sino también para obtener imágenes de alto valor científico.
“Hace cincuenta y tres años, la humanidad abandonó la Luna. Esta vez, regresamos para quedarnos“, sentenció Kshatriya, subrayando que Artemis II es el paso previo al desembarco humano en la superficie lunar. La colaboración de 14 países ha sido fundamental para el desarrollo de un vehículo que, según la NASA, garantiza la eficacia de la arquitectura para las expediciones de la próxima década.
👋— NASA en español (@NASA_es) April 11, 2026
Los cuatro astronautas de la misión @NASAArtemis II han sido evacuados con éxito de la nave espacial Orion tras su amerizaje y se encuentran ahora a bordo del buque USS John P. Murtha. A continuación, serán trasladados a la enfermería, donde se les realizarán los exámenes… pic.twitter.com/hXRtxOxPug