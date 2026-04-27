Muere la influencer Klaudia Zakrzewska atropellada por la cantante Gabrielle Carrington

La joven influencer de 32 años, Klaudia Zakrzewska, ha fallecido tras permanecer seis días en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital londinense. La joven no pudo superar las gravísimas lesiones provocadas por un atropello múltiple ocurrido en las inmediaciones de la discoteca Inca, en el vibrante barrio del Soho, en pleno corazón de la capital británica.
La noticia ha generado una oleada de indignación no solo por la pérdida de una vida joven, sino por la identidad de la responsable del suceso. La autora del atropello es Gabrielle Carrington, de 29 años, conocida por su paso por el famoso programa de televisión ‘X Factor’ en 2013, donde formó parte del grupo musical Miss Dynamix.
El trágico atropello de Klaudia Zakrzewska
Los hechos, que ahora investiga la policía metropolitana como un caso de asesinato, ocurrieron a la salida de una zona de ocio nocturno. Según los informes policiales y las grabaciones de las cámaras de seguridad, Carrington se puso al volante de su vehículo tras una noche de fiesta. Los testimonios recogidos por el ‘Manchester Evening News’ describen una escena dantesca: el coche embistió con violencia a Klaudia Zakrzewska, quien fue arrastrada varios metros antes de quedar atrapada entre el chasis del vehículo y un portabicicletas metálico.
El impacto no solo afectó a la influencer. Otras dos personas resultaron heridas en el incidente; entre ellas, un hombre de 59 años que sufre lesiones permanentes que le han “cambiado la vida”, según fuentes oficiales. La brutalidad del suceso fue presenciada por decenas de personas que abandonaban los locales del Soho en ese momento, lo que ha llevado a las autoridades a realizar un llamamiento desesperado para evitar la difusión de imágenes explícitas en redes sociales por respeto al dolor de la familia.
Un “infierno” de seis días en la UCI
Para la familia de la joven, esta última semana ha sido un calvario de esperanza y desesperación. En declaraciones al diario británico ‘The Sun’, sus allegados explicaron que acompañaron a Klaudia cada minuto en el hospital, viviendo un “verdadero infierno” desde que los médicos declararon su muerte cerebral. Finalmente, el fallo multiorgánico selló el destino de la creadora de contenido, cuyo fallecimiento ha provocado una catarata de condolencias en las plataformas digitales.
Su madre, visiblemente rota, ha descrito a su hija como una mujer de “corazón puro”. Para ayudar a sufragar los costes derivados de esta tragedia, se ha iniciado una campaña de recaudación de fondos que ya suma miles de apoyos. “Es el momento más devastador que nuestra familia ha enfrentado jamás”, confesó la progenitora a los medios locales.
De la fama televisiva a la acusación por asesinato
La situación legal de Gabrielle Carrington se ha agravado drásticamente en las últimas horas. Tras el incidente, la cantante fue detenida de inmediato. Las pruebas de alcoholemia revelaron que la exintegrante de Miss Dynamix doblaba la tasa de alcohol permitida para conducir.
Inicialmente, la fiscalía presentó cargos por intento de asesinato, conducción peligrosa y lesiones graves. Sin embargo, tras confirmarse el fallecimiento de Klaudia Zakrzewska, el cargo principal ha sido elevado a asesinato. Carrington compareció el pasado martes ante el tribunal y permanecerá en prisión preventiva, al menos, hasta el próximo 19 de mayo, fecha en la que se celebrará el juicio definitivo.
Las autoridades han expresado sus condolencias públicamente: «Nuestros pensamientos están con los afectados por esta noticia trágica». Mientras tanto, la comunidad de seguidores de la influencer clama por justicia en un caso que mezcla el consumo irresponsable de alcohol con el ocaso de una figura que una vez saboreó el éxito en el ‘prime time’ televisivo.