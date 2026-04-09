Muere Michael Patrick, el “gigante pelirrojo” de Juego de Tronos

El talentoso actor norirlandés, Michael Patrick, conocido por su participación en la exitosa serie Juego de Tronos, ha fallecido a la temprana edad de 35 años. El intérprete padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa con la que batallaba desde que fue diagnosticado en febrero de 2023.
Patrick, que también destacó en producciones como Blue Lights y Soft Border Patrol, perdió la vida en el Hospice de Irlanda del Norte, un centro especializado en cuidados paliativos donde ingresó hace diez días. Según ha confirmado su entorno cercano, el actor estuvo en todo momento rodeado de su esposa, Naomi Sheehan, y de sus seres más queridos, quienes han destacado la paz con la que afrontó sus últimos momentos.
La lucha de Michael Patrick contra la ELA: un ejemplo de resiliencia
La muerte de Michael Patrick ha puesto de manifiesto, una vez más, la dureza de una patología que afecta de forma directa a las neuronas motoras. Tras su diagnóstico hace poco más de dos años, el actor decidió convertir su proceso en una plataforma de visibilización. A pesar de que la enfermedad provoca atrofia muscular y dificultades para realizar funciones básicas como hablar o respirar, Patrick nunca abandonó su pasión por las artes escénicas.
“Mick falleció tristemente anoche en el hospicio. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos”, compartió su viuda en una emotiva publicación en redes sociales. Naomi Sheehan definió a su marido como un “gigante pelirrojo” que, incluso en los momentos más oscuros de la enfermedad, mantuvo una vitalidad y una risa contagiosa que servía de aliento para quienes lo rodeaban.
Una trayectoria brillante marcada por la superación
Formado en la prestigiosa Mountview Academy of Theatre Arts de Londres tras graduarse en Ciencias por la Universidad de Cambridge, Michael Patrick forjó una carrera sólida tanto en televisión como en el teatro. Su paso por Juego de Tronos le otorgó visibilidad internacional, pero fue sobre las tablas donde demostró su verdadera capacidad de transformación.
En enero de 2025, Patrick recibió el Premio del Jurado en los Stage Awards por su interpretación de Ricardo III en silla de ruedas, una actuación que fue aclamada por la crítica como un ejercicio de honestidad y talento. Su compromiso con la actuación no decayó tras el diagnóstico; de hecho, el actor aseguraba que escribir e interpretar eran sus mejores herramientas para mantener una actitud positiva y distraerse de los estragos de la esclerosis lateral amiotrófica.
El reconocimiento a su labor no solo fue artístico. El pasado año fue galardonado con el premio a la superación de la adversidad en los Spirit of Northern Ireland Awards, subrayando su papel como referente para otros pacientes que sufren enfermedades terminales. Su legado profesional queda unido indisolublemente a su labor humanitaria y de concienciación.
El mensaje final: “Come, bebe y ama”
La última comunicación pública del actor, realizada apenas unos meses antes de su fallecimiento, tenía un tono agridulce. Tras recibir la noticia por parte de su neurólogo de que le restaba aproximadamente un año de vida, Patrick se mostró esperanzado: “Todavía hay mucho por lo que vivir y muchos planes”, escribió junto a una imagen con su ahijado.
En su despedida oficial, su esposa ha querido rescatar un mantra del escritor Brendan Behan que Michael Patrick había hecho suyo: “Lo más importante es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”. Con esta premisa, la familia ha pedido que se le recuerde no por la enfermedad, sino por la alegría que desprendía.
Desde el Lyric Theatre de Belfast, donde Patrick era una figura habitual, han emitido un comunicado destacando su dignidad y fortaleza. “Mick demostró una resiliencia inquebrantable, creando obras dinámicas y vitales hasta el final”, reza el homenaje institucional. La industria pierde a un actor versátil, pero sobre todo a un hombre que decidió vivir cada segundo con una intensidad envidiable.