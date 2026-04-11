La NASA elige Tenerife: el HUC podría ser clave para rescatar astronautas que vuelvan de la Luna

La NASA ha puesto el foco en las capacidades sanitarias de Canarias para sus próximas misiones espaciales. Una delegación de alto nivel de la agencia estadounidense visitará este lunes el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) para evaluar sus recursos de medicina hiperbárica y su potencial como punto de apoyo sanitario en operaciones de rescate de astronautas.
Canarias, enclave estratégico del programa Artemis
Esta visita se enmarca en la estrategia de la NASA para el programa Artemis, que tiene como objetivo el regreso sostenido del ser humano a la Luna.
Debido a la posición estratégica del Archipiélago, el Ejecutivo regional ha señalado que las Islas podrían desempeñar un papel crucial en caso de contingencias en el océano Atlántico durante los amerizajes de las cápsulas espaciales.
La delegación internacional está compuesta por figuras clave de la agencia:
- James D. Polk, director médico de la NASA.
- Sharmi Watkins, subdirectora médica del Centro Espacial Johnson.
- Gary Beven, jefe de Medicina Espacial.
- Travis Houser, responsable de Coordinación de Contingencias.
Recursos de élite en el HUC
El interés de la NASA reside especialmente en los recursos de medicina hiperbárica del HUC y de IMETISA, fundamentales para tratar posibles descompresiones o patologías específicas que puedan sufrir los tripulantes tras su regreso del espacio.
En el encuentro participarán también los máximos responsables sanitarios de las Islas, incluyendo al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, y los gerentes del complejo hospitalario y del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Con esta reunión, Tenerife se posiciona como un nodo de seguridad vital en la nueva era de la exploración espacial humana.