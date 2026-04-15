La NASA imparte en Tenerife una sesión sobre medicina aeroespacial

La delegación de la NASA que se encuentra esta semana en Tenerife visitó ayer las instalaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para conocer la metodología de trabajo y los equipamientos de las áreas en las que se trataría a los astronautas del programa Artemis, ante un posible escenario de emergencia y rescate en el Atlántico.
Los responsables de la agencia aeroespacial estadounidense recorrieron las principales instalaciones de atención en situación de emergencias, donde se destacó el nuevo Edificio de Urgencias, la UCI, los laboratorios o Traumatología.
La delegación estaba compuesta por el director médico de la NASA, James D. Polk, la subdirectora médica del Centro Espacial Johnson, Sharmi Watkins; el jefe de división de Medicina Espacial del mismo centro, Gary Beven; y el responsable del Grupo de Coordinación de Contingencias, Travis Houser. Fueron recibidos por el gerente del Hospital La Candelaria, Óscar Díez; el director médico del hospital, Carlos Quesada; la directora médica del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Noemí González; y el doctor Fernando Guillén, coordinador de la visita; junto con otros profesionales del hospital tinerfeño.
Sesión sobre medicina aeroespacial
Tras la visita tuvo lugar una charla científica sobre medicina aerospacial en el Salón de Actos de la Escuela de Enfermería adscrita al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El director médico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, James D. Polk, explicó diversos destalles del programa Artemis, para el regreso del ser humano a la Luna, y la posible activación de escenarios de contingencia que podrían ocurrir en las misiones especiales, ya que tras despegar de Florida, ante cualquier incidencia que hubiera obligado a abortar el vuelo, al sobrevolar el Atlántico podría tener que amerizar cerca de Canarias.
Recalcó que “siempre hay que estar preparados” para cualquier contingencia, por tanto, aunque el lugar principal de amerizaje de una misión tripulada es la costa de San Diego, en California, cuando se produce un lanzamiento hay “una ventana de dos a cuatro horas en las que puede haber cambios en la dirección” y entonces hay que sopesar la posibilidad de que las trayectorias de reentrada de las cápsulas espaciales -especialmente en misiones de prueba o retornos de emergencia- pueden finalizar, en este caso, en la zona de influencia de Canarias, por este motivo el Archipiélago “es un lugar estratégico y relevante” ante la posible activación de contingencias, rescate y asistencia en estos casos.
Otros interlocutores de la delegación de la NASA profundizaron durante la sesión en distintos aspectos de medicina de urgencias aplicada a astronautas, también conocida como telemedicina crítica, entre ellos los episodios de descomprensión, compartiendo los vastos conocimientos adquiridos por la agencia en este campo con el personal sanitario presente.
Por último, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) mostró sus recursos de soporte vital básico y avanzado para el posible traslado de astronautas en helicóptero medicalizado o en ambulancia hasta urgencias.
La capacidad operativa del 112 garantiza la seguridad
Anteriormente la delegación de la NASA visitó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, dependiente de la Consejería de Política Territorial para profundizar en el sistema de emergencias ante un eventual amerizaje de la cápsula espacial en el radio de acción de Canarias. Polk mostró interés “en la capacidad de coordinación en el caso de se produzca este amerizaje, ya que, además de garantizar la seguridad de los astronautas, se debe asegurar a los que naveguen en los buques próximos”. El 112 valoró las áreas que integran sus salas operativas, la respuesta especializada, coordinada e integrada ante incidentes.