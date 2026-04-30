Nelson Díaz Frías presenta hoy su última obra sobre el Hermano Pedro

El escritor, historiador y cronista oficial de Vilaflor de Chasna, Nelson Díaz Frías, presentará esta tarde una reedición de su libro El Santo Hermano Pedro de Bethencourt y su familia con motivo del 400 aniversario del nacimiento del primer santo canario. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de la Juventud de Vilaflor de Chasna y contará con la participación de la doctora en Historia Carmen Rosa Pérez Barrios.
El libro presenta una novedad respecto a la edición que publicó el autor en 2010, agotada desde hace años, ya que, como homenaje a los cuatro siglos del nacimiento del religioso chasnero, ha incluido un nuevo capítulo relacionado con su biogenética, después de obtener el ADN de un pariente vivo, Rafael Bethencourt, bisnieto del célebre Juan Bethencourt Alfonso, médico, antropólogo y escritor natural de San Miguel de Abona.
“Su bisnieto pertenece al mismo linaje Bethencourt del Hermano Pedro y se mostró muy colaborador al facilitarme una muestra de ADN que remití a un laboratorio en Estados Unidos. Los resultados, que corresponden con el linaje paterno también del Hermano Pedro, se recogen de forma novedosa en este libro”, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS el escritor e historiador.
El también magistrado y presidente del Tribunal de Primera Instancia de Arona señaló que la obra “no solo es una biografía del Hermano Pedro y de la Chasna en la que nació y vivió, sino también un estudio genealógico de sus antepasados que, curiosamente, procedían, la mayor parte de ellos, de la isla de Gran Canaria”.
VISITA DEL PAPA
La presentación del libro El Santo Hermano Pedro de Bethencourt y su familia coincide con la reivindicación de los ayuntamientos del sur de Tenerife y numerosos colectivos sociales de la comarca para que la figura del primer santo canario esté presente, junto a la Virgen de Candelaria y al Cristo de La Laguna, en el gran escenario que acogerá la histórica misa que presidirá el papa en Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio, una demanda que gana fuerza en el Sur y que ha apoyado públicamente el propio Nelson Díaz Frías.