Buscan un invitado VIP para el mejor torneo de tenis de España: pagan 1.000 euros por un día

La plataforma de empleo InfoJobs, en colaboración con Electrolit, ha abierto el proceso de selección para un puesto excepcional: invitado VIP en el mejor torneo de tenis de Madrid.
La oferta, que ya se ha vuelto viral, ofrece una remuneración de 1.000 euros netos por una única jornada de trabajo, con todos los gastos de viaje y alojamiento cubiertos para el candidato seleccionado, resida donde resida.
Condiciones y beneficios de la oferta
El contrato se formalizará para un día de actividad y contempla una experiencia de exclusividad total. Además del sueldo de 1.000 euros, la persona elegida disfrutará de:
- Viaje de ida y vuelta desde su casa (inscripción abierta para toda España).
- Alojamiento incluido en Madrid.
- Tour exclusivo por las instalaciones del torneo.
- Acceso al palco de Electrolit para presenciar los mejores partidos.
- Entrega de un Kit Electrolit oficial.
Requisitos
Uno de los puntos clave de este “Cool Job” es su accesibilidad. La empresa ha confirmado que no se requiere experiencia previa y que el único estudio mínimo solicitado es la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
El objetivo es encontrar a un fan del tenis que quiera vivir la experiencia desde una ubicación privilegiada.
Inscripción y proceso de selección
Los interesados deben tramitar su candidatura a través de la aplicación o web de InfoJobs. Una vez realizado el proceso de selección, la plataforma cederá los datos del perfil ganador a una ETT para la formalización legal del contrato.
Esta iniciativa busca unir el rendimiento deportivo con la captación de talento mediante oportunidades laborales únicas en el mercado español.