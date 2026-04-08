Pañales usados y bolsas de basura por el suelo, la denuncia del SAD de Santa Cruz de Tenerife

Las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) de Santa Cruz de Tenerife han vuelto a denunciar situaciones “inaceptables” en las que continúan desempeñando su trabajo. Según indican, se encuentran en muchos hogares de usuarios bolsas de basura, pañales usados y otros residuos esparcidos por el suelo para que sean las propias auxiliares las que los recojan. “Este no es nuestro cometido, no somos empleadas de la limpieza sino que prestamos apoyo y cuidados a los usuarios dentro de las tareas establecidas en el servicio”.
Por ello, los sindicatos USO, Intersindical Canaria (IC) y CC.OO., integrantes del comité de empresa del SAD, el cual se presta a través de la empresa Atende, han trasladado una situación que “se está repitiendo en algunos domicilios, donde se están dando casos en los que familiares o personas del entorno del usuario permanecen en la casa y, aún así, dejan bolsas de basura, pañales usados u otros residuos para que sea la auxiliar quien los retire. Incluso hemos tenido conocimiento de situaciones en las que pañales usados se dejan tirados en el suelo para que la propia trabajadora sea la que los deposite en los contenedores”.
E este sentido, indicaron que “la auxiliar de atención a domicilio no está para hacerse cargo de basura que otras personas del domicilio han generado y perfectamente pueden retirar ellas mismas. Cuando hay familiares o personas de apoyo presentes en la casa del usuario, entendemos que lo mínimo es que exista colaboración y respeto hacia la profesional que está prestando el servicio”.
“Dejar este tipo de tareas para que las realice la auxiliar, cuando hay personas en la propia vivienda que pueden hacerlo, es una falta de consideración hacia el trabajo que realizamos”, alegaron.
Por ello, los sindicatos del SAD en el comité de empresa han solicitado a las coordinadoras que cuando se detecten estas situaciones se traslade a las familias que no es responsabilidad de la auxiliar retirar basura o residuos generados por otras personas, máxime si están presentes. Asimismo, piden a las trabajadoras que comuniquen estos hechos para evitar que se sigan repitiendo, pues de continuar así no descartan emprender otras vías para que no se vuelva a producir. “La atención a domicilio es un servicio que requiere respeto y colaboración por parte de los implicados”.