La Cuesta celebra con emoción y devoción su procesión del Encuentro

En la jornada del Martes Santo La Laguna vive la más andaluza de sus procesiones, la del Encuentro, en el barrio de La Cuesta, y que anoche volvió a congregar a gran cantidad de fieles por todo el recorrido y en su emotivo encuentro final en la plaza de La Candelaria.
Sobre las 19.00 horas, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Caifás partió de la parroquia de La Candelaria, así como también lo hizo, a la misma hora, la de María Santísima de los Dolores desde la parroquia de la Paz y la Unión. Se produciría ahí uno de los momentos más sentidos y complicados del trayecto, ya que implica que los costaleros y costaleras tengan que sacar el trono sobre sus espaldas y a gatas, para superar los estrechos márgenes del pórtico, y elevarse tras pasar la puerta del templo, al tradicional grito de “¡Al cielo con Ella!”.
Después del recorrido de ambas procesiones por las calles del barrio, las dos imágenes coincidieron en la plaza de La Candelaria, donde tuvo lugar la emotiva ceremonia del Encuentro, uno de los momentos más espectaculares que se viven en la Semana Santa lagunera.
El primer Encuentro se remonta a 1993, cuando ambas procesiones confluyeron por primera vez gracias al recordado Jacky Romero, quien no solo encargó en Sevilla la factura de ambas imágenes, sino que auspició la creación de sus respectivas cofradías y dio forma y sentido a la que es hoy una de las citas principales de la Semana Santa de La Laguna.
Pero no sería la única procesión del día, en el casco del municipio ayer también salieron las imágenes del Señor atado a la Columna, del Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de las Angustias, desde la Catedral; y desde la Concepción partió la procesión de las Lágrimas de San Pedro y Nuestra Señora de los Dolores.