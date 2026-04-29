El PSOE impulsa ayudas para los productos sin gluten en Canarias: “No se puede ignorar a los celíacos”

El Pleno de la Cámara regional ha aprobado por unanimidad este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista que insta al Gobierno de Canarias a poner en marcha medidas dirigidas a los pacientes con enfermedad celiaca que ayuden a aliviar el encarecimiento de la cesta de la compra que supone el diagnóstico de esta enfermedad, para dar respuesta a las reclamaciones de las asociaciones de afectados en Canarias.
El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, ha defendido la iniciativa, destinada a impulsar medidas de apoyo a las personas con enfermedad celíaca, con el objetivo de paliar el notable sobrecoste que supone mantener una dieta sin gluten.
La propuesta responde a una demanda histórica de las asociaciones de pacientes, que alertan del impacto económico que conlleva el único tratamiento posible para esta patología: una alimentación estricta libre de gluten durante toda la vida.
Pérez del Pino subrayó que la enfermedad celíaca es una patología multisistémica de origen autoinmune que obliga a quienes la padecen a eliminar completamente el gluten de su dieta. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar daños intestinales, aunque no se manifiesten síntomas evidentes. “No estamos hablando de una elección, sino de una necesidad sanitaria imprescindible para garantizar la salud y la calidad de vida de estas personas”, remarcó.
Un sobrecoste anual de 990 euros
El diputado socialista destacó el impacto económico de esta condición. Según datos recientes de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), una persona celíaca debe asumir un sobrecoste anual que supera los 990 euros en su cesta de la compra.
Productos básicos como el pan, la harina o el pan rallado pueden costar entre tres y cuatro veces más que sus equivalentes con gluten, lo que dificulta el acceso a alimentos esenciales, especialmente en un contexto de subida generalizada de precios.
En este sentido, Pérez del Pino recordó que Canarias se sitúa entre las comunidades autónomas donde hacer la compra resulta más caro, según estudios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Este incremento histórico en los precios de los alimentos agrava aún más la situación de las familias con miembros celíacos, que ya parten de una desventaja estructural.
Asimismo, criticó que, a pesar de que en los últimos meses se han aprobado medidas fiscales para abaratar productos básicos o de higiene, los alimentos sin gluten no han sido incluidos en estas iniciativas, a pesar de su carácter esencial para un colectivo específico. “No se puede seguir ignorando que para las personas celíacas estos productos no son opcionales, sino parte de su tratamiento médico”, afirmó.
Actualmente, en España se estima que hay unas 500.000 personas celíacas, de las cuales alrededor de 22.000 residen en Canarias. Sin embargo, este colectivo no cuenta con ayudas económicas directas que compensen el coste adicional de su dieta.
Por este motivo, Pérez del Pino destacó que son, en muchos casos, las asociaciones de pacientes las que tratan de paliar esta situación mediante subvenciones o acuerdos con empresas, aunque estas iniciativas son limitadas y no alcanzan a toda la población afectada.
El diputado socialista también advirtió de las consecuencias que puede tener la falta de recursos económicos para seguir una dieta sin gluten como el incumplimiento del tratamiento, que puede derivar en complicaciones graves de salud, lo que, a largo plazo, supone un mayor coste para el sistema sanitario.
Además, señaló las dificultades sociales que enfrentan las personas celíacas, como la escasa oferta de opciones sin gluten en la hostelería, lo que limita su participación en actividades cotidianas.
Pérez del Pino puso como ejemplo a varios países europeos, como Italia, Bélgica o Grecia, donde existen ayudas económicas o sistemas de apoyo directo para las personas celíacas, como cupones mensuales o prestaciones condicionadas al seguimiento de la dieta. “Existen modelos que funcionan y que pueden servir de referencia para Canarias”.
La PNL socialista insta al Gobierno de Canarias a poner en marcha medidas concretas que contribuyan a aliviar el encarecimiento de la cesta de la compra para las personas con enfermedad celíaca, atendiendo así a las reivindicaciones de las asociaciones de afectados.
“Se trata de una cuestión de equidad y de justicia social. No podemos permitir que una condición de salud suponga una carga económica desproporcionada para miles de familias canarias”, añadió.
En este sentido, Pérez del Pino recordó que el PP presentó la misma PNL y que se aprobó a en marzo de 2023, cuatro días antes que se disolviera el Parlamento canario: “Tres años después, con ustedes con responsabilidades en Hacienda, esa medida sigue durmiendo el sueño de los justos”.
“No se trata de o aprobar cosas para quedar bien con los colectivos, los agentes sociales, o las asociaciones. Se trata de responsabilidad. Se trata de verdadera voluntad política, y, por tanto, se trata de ejercer el autogobierno para mejorar la vida de la gente”, añadió.