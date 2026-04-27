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¿Qué es el naife? El regalo cargado de historia que Quevedo entregó a Broncano en La Revuelta

Este cuchillo canario, símbolo de la artesanía de las Islas y pieza clave en el trabajo de las plataneras, despertó la curiosidad del presentador por su espectacular diseño y origen
El regalo cargado de historia que Quevedo entregó a Broncano en ‘La Revuelta’
El regalo cargado de historia canaria que Quevedo entregó a Broncano en La Revuelta. | La Revuelta
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Entre confesiones sobre millones de euros y actuaciones históricas, un objeto brilló con luz propia en el plató de La Revuelta esta noche. Pedro Quevedo, en un gesto de orgullo por sus raíces, entregó a David Broncano un regalo que ha generado, a buen seguro, una oleada de búsquedas en la red: el naife o cuchillo canario.

Pero, ¿qué es exactamente esta joya de la artesanía que dejó al presentador fascinado?

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Naife
Naife. | DA

De herramienta de las plataneras a objeto de culto

El naife (término que deriva de la palabra inglesa knife) es mucho más que un simple cuchillo. Aunque su origen se remonta a la influencia de los artesanos de Toledo y Albacete en el siglo XVI, fue en Canarias donde, durante el siglo XIX, evolucionó hasta convertirse en la pieza única que conocemos hoy.

Históricamente, el naife ha estado ligado intrínsecamente al trabajo en el campo canario, siendo la herramienta indispensable para los trabajadores de las plataneras. Su diseño no es casual: cuenta con una hoja de acero triangular, de entre 15 y 23 centímetros, que termina en una punta fina, ideal para las labores agrícolas de la época.

https://twitter.com/LaRevuelta_TVE/status/2048869802123620588

El “cabo”: una obra de arte mozárabe

Lo que más llamó la atención de Broncano —y de los espectadores de La Revuelta— fue su mango o cabo. Estas piezas se realizan a mano de forma minuciosa utilizando materiales como hueso, níquel, oro o plata. Su decoración, compuesta por complejas formas geométricas de raíces mozárabes, es un recordatorio del pasado multicultural de las Islas.

Antiguamente, este cuchillo era un elemento indispensable del ajuar masculino en el entorno rural, donde se portaba con orgullo en una vaina de piel de cabra amarrada a la cintura. Además de su uso en el campo, era la herramienta perfecta para una de las tradiciones gastronómicas más sagradas de las Islas: el corte del queso.

Un tesoro de Gran Canaria y Tenerife

Aunque la mayor tradición de fabricación reside en Gran Canaria (especialmente en talleres de Guía, Gáldar o Arucas, rodeados de plantaciones de plátanos), también existen maestros artesanos en Tenerife que mantienen viva esta técnica centenaria.

Hoy en día, el naife ha pasado de los cultivos a las vitrinas, utilizándose principalmente como objeto decorativo o abrecartas de lujo.

Con su regalo en uno de los programas más vistos de la televisión, Quevedo no solo ha tenido un detalle con Broncano, sino que ha puesto en valor un oficio artesanal que define la identidad y el esfuerzo del pueblo canario a lo largo de los siglos.

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