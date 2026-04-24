“Reconocer ante el papa al Hermano Pedro, como pide el Sur, es un acto de justicia”

Alejandro Tosco, cónsul honorario de Guatemala y autor de la obra escultórica en honor al Hermano Pedro de la plaza de San Pedro, en Vilaflor de Chasna, manifestó ayer a este periódico que reclamar un mayor protagonismo del religioso chasnero en los actos previstos con motivo de la próxima visita del papa al Archipiélago “es un acto de justicia, porque es el primer santo canario y además se cumplen 400 años de su nacimiento”.
Tosco se suma así a la corriente del sur de la Isla que reivindica “el papel que le corresponde” al fundador de la Orden Betlemita en Guatemala, país donde levantó el primer hospital para atender a los más necesitados y creó la primera escuela popular sin distinción de raza o sexo.
“Su papel fue decisivo, digno de todo elogio y así lo reconoció con su canonización el papa Juan Pablo II, a quien hay que agradecer y valorar su gesto de celebrar la ceremonia en Guatemala, algo que simboliza su generosidad y humildad, dos cualidades características del Hermano Pedro, primer santo canario y de Centroamérica”, señaló el cónsul honorario, quien subrayó que no se entendería que el misionero tinerfeño quedara relegado “casi al olvido” durante la visita del papa, precisamente la figura -recordó- que le designó santo.
“En la misa que congregará a más de 50.000 personas en Santa Cruz debería estar la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, pero también el primer santo canario; los políticos y el obispado lo deben entender y por eso respaldamos la petición de los nueve ayuntamientos de la comarca sur para que se reconozca en el histórico acto la dimensión humana y religiosa de Pedro de San José de Betancur”, subrayó Alejandro Tosco.
MALESTAR EN EL SUR
Tal como publicó ayer este periódico, miembros de la comisión que conmemora el 400 aniversario del religioso sureño han expresado su malestar por el “ninguneo” al Hermano Pedro en la planificación de la visita de León XIV. El magistrado, historiador y cronista oficial de Vilaflor de Chasna Nelson Díaz Frías subrayó su “tristeza” porque en un año tan especial “apenas se dé la relevancia que su figura merece por parte de la jerarquía de la Iglesia”, mientras que el exedil de Arona José Alberto Delgado lamentó la “desconexión de las autoridades eclesiásticas con la realidad espiritual del pueblo” y criticó la “soberbia planificación” del viaje.
Precisamente, Vilaflor de Chasna, pueblo natal del Hermano Pedro, celebrará mañana sábado, a las 12.00 horas, la misa conmemorativa del 400 aniversario de su nacimiento en la iglesia de San Pedro Apóstol. A su finalización, tendrá lugar la solemne procesión.