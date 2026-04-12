Si viajas a Reino Unido desde Canarias, atento: llevar estos alimentos puede costarte hasta 5.000 euros

Los viajeros que salgan desde Canarias hacia Reino Unido deben tener en cuenta una normativa clave que sigue vigente en 2026: introducir determinados alimentos de origen animal en el equipaje puede acarrear sanciones económicas de hasta 5.000 libras (unos 5.700 euros), además de la retirada inmediata de los productos en frontera.
Según recoge el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Gobierno británico (DEFRA) y la Embajada de España en Londres, esta restricción afecta a todos los pasajeros procedentes de la Unión Europea, incluido el Archipiélago. La medida se mantiene desde abril de 2025 y no ha sufrido cambios recientes, aunque continúa generando dudas entre los viajeros.
Qué alimentos están prohibidos al viajar a Reino Unido
La normativa impide la entrada de productos como:
- Carne de vacuno, cerdo y ovino
- Embutidos y derivados cárnicos
- Leche y productos lácteos
- Queso y alimentos que los contengan, como bocadillos o platos preparados
Estas restricciones se aplican incluso si los productos están envasados, han sido adquiridos en tiendas duty free o se transportan para consumo personal.
El objetivo es evitar la entrada de enfermedades animales que puedan afectar al ganado británico.
El motivo: evitar enfermedades como la fiebre aftosa
Las autoridades británicas justifican esta medida por el riesgo de propagación de la fiebre aftosa, una enfermedad altamente contagiosa que afecta a animales como vacas, ovejas o cerdos.
Aunque no supone un peligro para la salud humana, sí puede provocar graves pérdidas económicas en el sector ganadero. El brote detectado en varios países europeos llevó al Reino Unido a reforzar los controles en frontera, una política que sigue activa en la actualidad.
Excepciones permitidas en el equipaje
La normativa contempla algunas excepciones. Está permitido introducir:
- Cantidades limitadas de leche infantil
- Alimentos destinados a fines médicos
- Productos como chocolate, pan, galletas o pasta, siempre que no contengan carne ni lácteos en proporciones restringidas
Las autoridades recomiendan revisar siempre las condiciones antes de viajar para evitar incidencias en el aeropuerto.
Multas y confiscaciones en frontera
En caso de incumplimiento, los agentes fronterizos pueden confiscar y destruir los alimentos. Además, en situaciones consideradas graves, se pueden imponer multas de hasta 5.000 libras esterlinas.
Desde la Embajada de España en Londres recuerdan que esta normativa sigue plenamente vigente y aconsejan a los viajeros informarse antes de preparar su equipaje.
La recomendación principal es clara: evitar transportar este tipo de productos para no exponerse a sanciones ni retrasos en los controles de entrada al país.