Ordenan retirar esta conocida crema solar de los supermercados por una sustancia prohibida

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta urgente informando sobre el cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación del lote 41997300 del producto cosmético Agrado crema solar SPF 50 (formato tubo de 100 ml).
La medida responde a la detección de benzofenona, un ingrediente prohibido en la composición de productos cosméticos según la normativa europea vigente.
La detección de esta sustancia se produjo tras ensayos realizados por autoridades croatas, en el marco de un proyecto coordinado de vigilancia del mercado promovido por la Dirección Europea de la Calidad del Medicamento y la Atención Sanitaria (EDQM).
Presencia de una sustancia prohibida
Los análisis confirmaron que el citado lote contiene benzofenona, componente cuyo uso está vetado por el Reglamento (CE) nº 1223/2009.
Según informa la AEMPS, este ingrediente no ha sido añadido de forma intencionada, sino que se trata de una impureza. Sin embargo, la concentración detectada no se considera una traza técnicamente inevitable, lo que compromete la seguridad de uso del producto para los consumidores.
La empresa responsable ya ha iniciado el procedimiento para retirar las unidades de los canales de distribución y ha activado el protocolo para recuperar las cremas que ya han sido adquiridas por los usuarios.
Instrucciones para los consumidores
Sanidad ha sido tajante en sus recomendaciones para las personas que posean el producto afectado:
- Identificación: Compruebe si el número de lote en su envase es el 41997300.
- Acción: Si dispone de este lote, no lo utilice.
- Devolución: Diríjase al punto de venta donde adquirió el producto para proceder a su devolución.
Protocolo para puntos de venta
La Agencia también ha establecido directrices para los establecimientos comerciales. Los puntos de venta deben revisar sus existencias y, en caso de localizar unidades del lote afectado, proceder a su retirada inmediata de la venta y contactar con la empresa responsable del producto.
La AEMPS ya ha comunicado estas medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar la máxima difusión de la alerta y la protección de los usuarios.