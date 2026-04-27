Alerta por un juguete de Tiger: piden su devolución inmediata por riesgo de asfixia

La cadena danesa Flying Tiger Copenhagen ha emitido una alerta oficial de seguridad alimentaria y consumo tras proceder a la retirada inmediata de uno de sus juguetes más populares de las estanterías. Se trata de un xilófono de madera que, según los informes técnicos de la compañía, presenta un riesgo real de asfixia para los niños de corta edad.
La incidencia afecta específicamente al modelo identificado con el número de artículo 3033045. Este producto ha estado presente en la red de tiendas de la marca desde el mes de octubre, por lo que la empresa teme que un alto número de unidades se encuentren ya en los hogares de los consumidores.
El origen del defecto de seguridad
La investigación interna de Flying Tiger Copenhagen ha determinado que los pasadores que sujetan las barras de metal del instrumento musical podrían no estar lo suficientemente apretados. Esta deficiencia en el ensamblaje conlleva la posibilidad de que las piezas se desprendan con facilidad durante su uso por parte de menores.
Al tratarse de componentes de pequeño tamaño, el desprendimiento accidental de estos pasadores supone un peligro directo de asfixia o atragantamiento si el niño llega a ingerirlos. Por este motivo, la empresa ha activado el protocolo de seguridad de forma urgente.
Instrucciones para los consumidores
La compañía ha sido tajante en sus recomendaciones de seguridad. Instan a todos los clientes que posean el xilófono con el número de serie mencionado a dejar de utilizar el producto inmediatamente. Asimismo, se hace especial hincapié en que el juguete sea guardado fuera del alcance de los niños hasta que pueda ser devuelto.
Para facilitar el proceso de retirada, Flying Tiger ha habilitado la devolución en cualquiera de sus puntos de venta. Los clientes que entreguen el juguete afectado recibirán el reembolso íntegro del dinero, sin que sea necesario aportar más pruebas que la entrega del artículo defectuoso.
Compromiso con la normativa vigente
A través de un comunicado oficial, la firma ha querido transmitir un mensaje de responsabilidad. “Reaccionamos con la mayor rapidez posible cuando detectamos productos que no cumplen con la normativa vigente”, aseguran desde la dirección de la empresa. El objetivo prioritario de esta medida es garantizar que todos los artículos expuestos a la venta mantengan los estándares de calidad y seguridad exigidos por las autoridades de consumo.
Esta alerta se suma a los controles habituales que realizan las grandes cadenas de distribución para evitar incidentes relacionados con la seguridad infantil. Se recomienda a los usuarios revisar el etiquetado o la base del juguete para confirmar si coincide con el número de artículo 3033045 antes de proceder a su devolución en tienda.