Denuncian robos “reiterados” en el colegio de Las Galletas

El CEIP Las Galletas ha sufrido varias intrusiones en las últimas semanas, con sustracciones de material escolar concentradas especialmente en el módulo de Educación Infantil, según denunció recientemente el grupo municipal Más por Arona. “Los accesos se producen desde la plaza colindante al centro escolar, saltando el muro perimetral”, afirman.
La formación, denuncia que estos robos se enmarcan en un patrón más amplio de inseguridad en Las Galletas, donde también se registran hurtos en comercios y viviendas, así como robos con intimidación a vecinos.
Más por Arona criticó la respuesta del gobierno municipal (formado por Partido Popular, Coalición Canaria y Vox) y, en particular, la de la alcaldesa Fátima Lemes, a quien acusa de escudarse en la falta de competencias municipales sin adoptar medidas concretas.
“La seguridad del conjunto de la población, especialmente la infantil en nuestros centros educativos, no puede depender de excusas”, afirman desde el grupo. La formación reclama el refuerzo de la vigilancia en la zona, mejoras en la seguridad del recinto escolar y una mayor coordinación entre administraciones.