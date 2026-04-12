Comerciantes del sur de Tenerife denuncian que están “hartos de tanto robo”

Las quejas expresadas esta semana por los comerciantes de Las Galletas en DIARIO DE AVISOS sobre una oleada de robos -denuncia secundada por la Asociación de Empresarios de Arona (AECPA) y el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST)- han encendido la luz de alarma no sólo en este núcleo costero sino en diversos puntos de la comarca, donde también pequeños negocios padecen la inseguridad ciudadana y reclaman mayor presencia policial “de día y de noche”.
Comerciantes y vecinos advierten sobre un repunte en los últimos meses de actos delictivos en núcleos como Las Galletas, El Fraile, Guaza, Los Cristianos y Playa de Las Américas, con asaltos nocturnos a tiendas, robos con violencia a plena luz del día y amenazas a trabajadores. Lamentan que no se ponga freno a esta situación que, reconocen, está generando miedo y condicionando sus vidas. Insisten en la gravedad del problema y reclaman una mayor implicación de los ayuntamientos y de la Delegación del Gobierno en Canarias.
En el caso de Las Galletas, donde propietarios de establecimientos consultados por este periódico subrayan su “hartazgo” por la “pasividad” institucional frente a “tanto robo” en restaurantes, cafeterías, tiendas de textiles, panaderías y pequeños supermercados -de la que responsabilizan a una banda de adolescentes grabada por distintas cámaras de videovigilancia-, los asaltos también han afectado, y en más de una ocasión, al Centro de Educación Infantil y Primaria Luis Álvarez Cruz, de donde ha desaparecido material informático.
“Ya estamos cansados de lo que está pasando aquí y queremos que se sepa porque esto ya no lo aguantamos más”, enfatizó la dueña de un comercio, quien reconoció que pasa “miedo” cada noche en el trayecto desde su tienda hasta el coche.
SEGURIDAD PRIVADA
En Los Cristianos, otro de los puntos calientes del Sur, varios comercios se han visto obligados a contratar seguridad privada durante la noche. Sus propietarios aseguran que la situación ha empeorado en los últimos meses y advierten sobre la presencia de carteristas que “atacan” a turistas, especialmente en el paseo de Las Vistas y la avenida Juan Carlos I.
Representantes del Ayuntamiento de Arona mantendrán una reunión la próxima semana con vecinos y comerciantes, previsiblemente el miércoles en Valle San Lorenzo, para escuchar sus demandas y plantear nuevas medidas que refuercen la seguridad en las zonas afectadas. El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, manifestó esta semana que el Ayuntamiento seguirá “reforzando la presencia policial, especialmente en aquellas zonas donde los vecinos nos trasladan su preocupación, para ofrecer una respuesta eficaz y cercana”.
Según informó el Ayuntamiento de Arona, en el primer trimestre del año, la Policía Local practicó 29 detenciones, catorce de ellas relacionadas con violencia de género, ocho por robo de vehículos, dos por usurpaciones y el resto por órdenes judiciales de búsqueda y detención, estafa, desobediencia a agentes de la autoridad, robo con violencia y lesiones.
Antonio González Núñez, presidente de AECPA, la asociación que representa a los empresarios aroneros, manifestó a este periódico que la inseguridad “ha dejado de ser puntual para convertirse en estructural, afectando a empresas, comercios, establecimientos de ocio y servicios, así como a “la imagen exterior de uno de los principales destinos turísticos del sur de Tenerife”.
Javier Cabrera, presidente del CEST, que ya ha advertido por escrito en dos ocasiones en los últimos seis meses a la Alcaldía de Arona sobre la inquietud empresarial por la inseguridad ciudadana en Las Galletas y Playa de Las Américas, subrayó el déficit que arrastra la comarca sur en efectivos de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado. “La Guardia Civil, con un ámbito de cobertura enorme en el Sur, no cuenta desde hace décadas con el personal necesario para desempeñar su labor en todo el territorio que le compete”, señaló.
Por su parte, Víctor Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios Costa Adeje, recordó que siguen esperando después de 15 años por las cámaras de videovigilancia en Las Verónicas y reclamó una respuesta estructural por parte de las administraciones públicas.
“No basta con actuaciones puntuales o detenciones aisladas. Es necesario un plan integral de seguridad que incluya un refuerzo policial permanente, instalación de videovigilancia y coordinación real entre administraciones”, destacó el dirigente empresarial.