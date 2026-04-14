Desastre en el rodaje de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en Canarias: el hundimiento del decorado obliga a trasladarse

El aumento del nivel del agua tras el paso de la borrasca Therese ha forzado a la productora de HBO a abandonar el set de rodaje de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en Gran Canaria.
Según ha informado Televisión Canaria, la grabación se ha trasladado a la Península ante la imposibilidad de continuar con el calendario previsto en la cumbre grancanaria, donde parte del decorado ha quedado sumergido.
Las copiosas precipitaciones registradas durante el invierno han provocado que la Presa de las Niñas alcance niveles de llenado que no se veían desde hace 15 años. Esta crecida inesperada ha dejado bajo el agua las estructuras y el atrezo construidos para la serie, invalidando el uso del espacio y dañando los sets ubicados junto al complejo arqueológico de La Fortaleza.
Traslado forzoso del ‘Caballero de los Siete Reinos’
El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, ha confirmado que las condiciones actuales han obligado a la productora a trasladar el rodaje fuera de la Isla.
Aunque el área recreativa y la zona de acampada estaban reservadas contractualmente hasta el 15 de mayo, la reapertura de estos espacios el pasado sábado 11 de abril confirmó públicamente que la superproducción había abandonado el enclave.
A pesar de que los trabajos de preproducción estaban muy avanzados, la borrasca Therese impidió que se llegara a rodar ninguna escena antes del desbordamiento. La complejidad de reconstruir los sets dañados por las correntías ha fulminado la planificación logística, que se había iniciado el pasado 23 de febrero.
Impacto económico y retirada de material
El paso de esta superproducción por la Isla estimaba un impacto económico de unos 20 millones de euros, gracias a unas 300 contrataciones directas y la participación de centenares de figurantes.
La producción, basada en las historias de George R. R. Martin, buscaba en los parajes de las Tirajanas el escenario para esta nueva entrega de la saga.
Ante la situación excepcional, la productora debe entregar ahora un plan de actuación para proceder a la retirada del material de rodaje que se encuentra sumergido. Estas labores de limpieza se llevarán a cabo en cuanto el nivel del agua lo permita para garantizar la integridad del entorno natural.
Como medida de compensación ambiental, el Cabildo ha recordado que ya se han ejecutado acciones como la plantación de 50 pinos canarios en la zona afectada.