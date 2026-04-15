Romería de Tegueste 2026: recorrido oficial, calles cortadas y puntos clave

El Ayuntamiento de Tegueste ha informado oficialmente sobre el itinerario y el dispositivo de seguridad previstos para la Romería en honor a San Marcos Evangelista 2026, que se celebrará el próximo domingo 26 de abril.
El evento, uno de los más multitudinarios de Canarias, partirá desde la Plaza de Tegueste para ascender por la calle El Pino. Según la planificación municipal, las carretas se ubicarán en la zona de La Placeta y en la calle Jesús Cedrés.
Desde este punto, se incorporarán al desfile descendiendo por la calle La Audiencia, continuando por la calle El Carmen y ascendiendo posteriormente por la calle Nueva. El circuito proseguirá por la zona peatonal del casco urbano para enlazar nuevamente con la calle El Pino, completando así el trayecto tradicional de la festividad.
Dispositivo especial para la romería
Para garantizar el orden durante la jornada, la Junta Local de Seguridad ha coordinado un operativo especial compuesto por aproximadamente 200 efectivos. El despliegue contará con:
- 90 agentes de la Guardia Civil.
- 26 policías locales.
- 18 miembros de la Policía Canaria.
- 30 efectivos de protección civil y otros cuerpos de seguridad.
El dispositivo abordará la regulación del tráfico, el control de accesos y la coordinación con servicios de transporte como TITSA.
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, subraya la planificación es “clave para que la Romería de San Marcos se desarrolle con total normalidad”.
Por su parte, la concejala de Fiestas, Eladia López, recordó que la organización minuciosa es fundamental para el éxito de uno de los momentos más esperados del municipio.
El consistorio ha hecho hincapié en la importancia de respetar las indicaciones de seguridad y el recorrido establecido para evitar incidencias durante el paso de las carretas y la afluencia de visitantes.
Punto Violeta
El Consistorio instalará el Punto Violeta en la calle Casino. El espacio, destinados a la información y acompañamiento frente a situaciones de acoso o agresiones sexistas, estará operativos el día de la romería desde las 15:00 horas hasta las 01:00 horas del lunes, 27 de abril.