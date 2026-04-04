Romerías y Bailes de Mago en Tenerife durante el mes de abril: apunta estas fechas

Abril marca el inicio real de la temporada de carretas y parrandas en la Isla. Las Romerías en Tenerife 2026 arrancan con una fuerza inusitada, devolviendo a las calles el olor a carne fiesta, el sonido del timple y el colorido de los trajes típicos. Tras meses de espera, la Villa de Tegueste se prepara para recibir a miles de romeros en una de las citas más emblemáticas de Canarias: la Romería de San Marcos Evangelista.
Este año, el calendario viene cargado de eventos que combinan la devoción religiosa con la explosión festiva de los Bailes de Magos, recorriendo desde el norte hasta el sur de la geografía insular.
Calendario oficial de la Romería de San Marcos en Tegueste 2026
La gran protagonista del mes es, sin duda, la Villa de Tegueste. La Romería de San Marcos en Tegueste no es solo una fiesta, es un monumento vivo a la tradición agraria de Tenerife. Sus carretas, famosas por estar decoradas exclusivamente con productos del campo (semillas, cereales y legumbres), son el resultado de meses de trabajo artesanal.
El 19 de abril de 2026 tendrá lugar el Baile de Magos Infantil de Tegueste. Este evento se ha consolidado como el relevo generacional necesario, donde los más pequeños de la casa lucen con orgullo el traje de mago en una jornada adaptada para las familias. Es el preludio perfecto para el día grande.
El domingo 26 de abril de 2026 se celebrará la LVII Romería en honor a San Marcos Evangelista. A partir del mediodía, las calles del casco histórico se llenarán con el desfile de las carretas, los barcos de Tegueste (La Rama, El Palomar, San Luis y El Socorro) y las agrupaciones folclóricas venidas de todos los puntos del archipiélago.
El Paseo de las Tradiciones y los Bailes de Magos en abril
Pero Tenerife no solo vibra en Tegueste. La zona norte también tendrá su foco de atención en Icod de los Vinos. El 25 de abril de 2026 se celebrará el Paseo de las Tradiciones y su correspondiente Baile de Magos. Bajo la mirada del Drago Milenario, los icodenses sacarán a relucir su patrimonio inmaterial en una noche que promete ser multitudinaria.
Por otro lado, el sur de la isla también reclama su espacio en el calendario de las Romerías en Tenerife 2026. El cierre del mes de abril vendrá de la mano de La Sabinita, en Arico, que el 30 de abril celebrará su tradicional Baile de Magos. Este evento es especialmente valorado por su carácter íntimo y auténtico, lejos de las aglomeraciones de las grandes villas, pero con la misma esencia canaria.
Consejos para disfrutar de las romerías este 2026
Para asistir a las Romerías en Tenerife 2026, especialmente a la de Tegueste, es fundamental tener en cuenta la logística. El transporte público (TITSA) suele reforzar sus líneas (como la 050 y la 051) para evitar el colapso de los aparcamientos en la Villa.
Asimismo, el respeto por el atuendo tradicional es cada vez más exigido por las comisiones de fiestas. Se recomienda vestir correctamente el traje de mago, evitando el uso de calzado deportivo o complementos modernos que rompan con la estética de nuestra identidad.
Tenerife se prepara para un abril inolvidable donde el vino del país, las papas arrugadas y el buen folclore serán los únicos protagonistas. Si tienes pensado asistir, anota estas fechas y prepárate para vivir el corazón de Canarias en su máxima expresión.