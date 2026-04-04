Santa Cruz lanza 70 vacantes de empleo: cuáles son los perfiles más buscados y dónde inscribirse

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz ha lanzado una importante convocatoria laboral con 39 ofertas activas para cubrir cerca de 70 vacantes en la capital tinerfeña. El alcalde, José Manuel Bermúdez, confirma que estas oportunidades se gestionan a través de la Agencia de Colocación municipal.
El empleo en Santa Cruz de Tenerife muestra una notable diversificación, aunque el sector sociosanitario lidera la demanda actual. Según detalla Carmen Pérez, consejera delegada de la entidad, este ámbito requiere de forma urgente auxiliares de ayuda a domicilio, fisioterapeutas y personal médico.
Las empresas buscan perfiles variados que abarcan desde niveles técnicos especializados hasta puestos operativos en servicios y construcción. El Ayuntamiento recomienda a los candidatos mantener su perfil actualizado para maximizar las opciones de contratación.
Sectores con mayor demanda de personal
La Agencia de Colocación destaca el sector educativo y la hostelería como ejes fundamentales de esta oleada de contrataciones. Actualmente existen 10 plazas para monitores de actividades extraescolares, así como cinco puestos para ayudantes de cocina y otros cinco para ayudantes de camarero. El tejido empresarial también demanda profesionales para el ámbito del bienestar, con vacantes específicas para monitores de zumba y pilates, además de personal de panadería y limpieza.
Oportunidades técnicas y construcción
El ámbito técnico ofrece salidas para especialistas en fibra óptica (FTTH), fontanería y refrigeración. Por otro lado, el sector de la construcción y logística sobresale con ofertas para oficiales de segunda y responsables de gestión de oficinas. También se han habilitado vacantes para perfiles de alta cualificación como project managers de infraestructura turística, agentes de reservas y contables administrativos.
Inclusión laboral y sector agrícola
La Sociedad de Desarrollo refuerza su compromiso con la inclusión mediante ofertas específicas para personas con discapacidad. Estas incluyen puestos para operarios de lavandería, limpieza y personal de conducción. Asimismo, el sector primario cuenta con oportunidades vigentes para peones agrícolas. Tanto las personas en búsqueda activa como las empresas que necesiten intermediación gratuita pueden gestionar sus solicitudes a través de la web oficial de la Sociedad de Desarrollo.
Dónde inscribirse
Los interesados pueden consultar los perfiles y requisitos en el portal empleasantacruz.com, una plataforma que actualiza sus vacantes de forma diaria para dinamizar el mercado de trabajo local.