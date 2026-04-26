Semáforos con IA y prioridad de paso mejorarán el tráfico urbano en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife estrenará un digitalizado Centro de Control de la Movilidad a finales de este año, con el objetivo de “dar una nueva vida a la ciudad”, según ha afirmado la concejala de Movilidad del Ayuntamiento capitalino, Evelyn Alonso. La dotación de la nueva Sala, con una inversión de 1,5 millones de euros, con cargo al presupuesto de 2026, se ubicará en el edificio municipal de la calle Antequera, desde donde se gestionará y controlará el tráfico de la capital gracias a un innovador sistema tecnológico que facilitará una circulación de vehículos y de peatones más fluida gracias a la ayuda de cámaras, sensores e Inteligencia Artificial (IA).
La Sala de Control se encargará de mejorar el tráfico tanto en los accesos a la ciudad, en zonas de cargas de vehículos eléctricos, espacios de carga y descarga, aparcamientos para personas con movilidad reducida (PMR), zonas verdes y azules de estacionamiento, o pasos de peatones y semáforos inteligentes, buscando optimizar la circulación y mejorar la seguridad en los cruces peatonales, además de facilitar la prioridad de paso a vehículos de emergencia, guaguas o taxis, ya que la intención es que el sistema semafórico se nutra de la IA, la cual se encargará de cambiar automáticamente el color en función de las necesidades de la circulación y los transeúntes.
La edil explicó que “ya se han adjudicado los tres lotes para dotar de equipamiento tecnológico al Centro de Control, a la empresa Kapsch TrafficCom y a Tekia. Lotes que ya están en marcha para instalar fibra óptica, cámaras y sensores en las calles junto al de las obras de acondicionamiento de la sede. La idea es que a finales de año entre en funcionamiento para que así Santa Cruz pueda contar con una sala moderna, ya que la actual es de los años 90 del siglo pasado”.
Alonso explicó que muchas capitales están apostado por la IA semafórica, con la finalidad de dotarlos de habilidad para que, mediante cámaras y sensores, detecten no solo vehículos sino personas. “Hasta ahora los cruces semaforizados solo regulan el tiempo para los coches, pero con este sistema, que está en estudio para implantarlo, también se controlará el número de gente esperando para cruzar, por lo que en función de los vehículos que pasen se gestionarán los tiempos de preferencia”.
Otra intención es aplicar un sistema inteligente en cruces o rotondas para que vehículos de emergencia, guaguas y taxis tengan prioridad de paso. Además, se prevé incluir en la Sala de Control un sistema de gemelos digitales con el que hacer simulaciones en tiempo real sobre futuros cambios de sentido viarios o supresiones de carril.
Mantenimiento de toda la señalización viaria en Santa Cruz de Tenerife
El Big Data llegará a la capital tinerfeña para ayudar a mejorar la movilidad urbana. El Ayuntamiento capitalino se encuentra inmerso en una renovación profunda de los actuales sistemas de gestión y control del tráfico, los cuales se pondrán en marcha en el nuevo Centro de Control. La concejala del área, Evelyn Alonso, apunta que “estamos avanzando en la digitalización de la Sala y, para ello, estamos estudiando propuestas tecnológicas que contribuirán a aliviar la actual congestión y que se irán implantando paulatinamente”.
Alonso indica que aparte de estas herramientas que modernizarán la nueva Sala de Control del Tráfico también se destinarán, con cargo al presupuesto de este año, 3,5 millones de euros para el servicio de la gestión de la movilidad, en el que se engloba el mantenimiento de los semáforos, en caso de averías o sustituciones, el de las pilonas y el de la señalización viaria de todo el municipio.