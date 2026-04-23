Sueldos de entre 3.500 y 7.000 euros al mes: la oferta para trabajar en el nuevo dique flotante de Tenerife

El puerto de Santa Cruz de Tenerife ya custodia al Hidramar Ultra 22000, un dique flotante de 240 metros de eslora que promete revolucionar la industria naval en el archipiélago. Sin embargo, la llegada de esta infraestructura, propiedad de Tenerife Shipyards, ha puesto de relieve una paradoja económica: la empresa ofrece salarios de entre 3.500 y 7.000 euros mensuales, pero se enfrenta a una severa falta de personal cualificado en las Islas.
Según ha revelado Jonathan Pérez, CEO de la compañía, en una entrevista concedida a COPE Canarias, la operatividad de este gigante requiere la creación de 700 puestos de trabajo. A pesar del volumen de vacantes, la firma se ve obligada a importar entre un 10% y un 15% de su plantilla desde Bulgaria, Portugal y la Península para cubrir roles especializados.
Salarios de hasta 7.000 euros al mes
El aspecto más llamativo de esta nueva etapa industrial son las remuneraciones. Pérez ha sido tajante al detallar las condiciones económicas para los puestos que actualmente no logran cubrir con residentes canarios. El sueldo base para un soldador en el dique se sitúa en los 3.500 euros al mes.
Esta cifra puede dispararse dependiendo de la especialización técnica. En el caso de profesionales expertos en el manejo de determinadas aleaciones, el salario mensual puede alcanzar los 7.000 euros. “Como mínimo estamos hablando de salarios mensuales de 3.500 euros”, subrayó el directivo en el programa Herrera en COPE Canarias, destacando la alta cualificación que exige la infraestructura.
Una travesía bajo escolta militar
La llegada del Hidramar Ultra 22000 a Tenerife se ha producido tras un traslado crítico desde China. La travesía, que Pérez calificó de “aventura para escribir un libro”, atravesó el Canal de Suez en un contexto geopolítico de máxima tensión por el estallido de la guerra de Irán y la presencia de piratería en Somalia.
Para blindar la seguridad del dique, la empresa contrató seguridad privada de mercenarios y contó con la protección de la Armada y la operación Atalanta europea. A pesar de tener que renegociar las primas de riesgo con las aseguradoras durante el trayecto, la operación concluyó con éxito y con apenas un día de retraso sobre el calendario previsto.
El conflicto del centro de formación
Para solucionar la carencia de especialistas locales, Tenerife Shipyards propuso la creación de un centro de formación privado dentro del recinto portuario. Sin embargo, la Autoridad Portuaria ha denegado la iniciativa basándose en normativas urbanísticas que impiden la formación de adultos en dicha zona.
Pérez ha tildado esta negativa de “totalmente ridícula”, lamentando que las regulaciones actuales supongan una traba para que los puestos de mayor remuneración sean ocupados por trabajadores canarios.
El dique tiene previsto iniciar sus operaciones de forma oficial en la primera semana de junio, contando ya con una cartera de pedidos cerrada para el mes de julio.