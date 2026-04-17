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Sufre una parada cardíaca mientras conduce un camión en La Laguna: se encuentra en estado crítico

El afectado ha sido trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria
Sufre una parada cardíaca mientras conduce un camión en La Laguna: se encuentra en estado crítico
Avenida Pablo Iglesias. | Google Maps
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Un hombre de 65 años se encuentra en estado crítico tras haber sido recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la avenida Pablo Iglesias, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, según informa este viernes el 112.

La sala operativa de emergencias recibió la alerta a las 11.02 horas, momento en que activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada, el Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Policía Local.

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¿Qué ocurrió?

Según el 112, el varón sufrió el mencionado problema de salud mientras conducía un camión y terminó colisionando contra un vehículo estacionado.

Profesionales de medicina y enfermería del centro de salud Laguna Mercedes acudieron al lugar y constataron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron las maniobras básicas de reanimación.

A su llegada al lugar, personal del SUC continuó con técnicas avanzadas de reanimación cardiopulmonar hasta revertir la situación, antes de estabilizar y evacuar al paciente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Efectivos del Consorcio de Bomberos y Policía Local colaboraron en el dispositivo de emergencia.

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