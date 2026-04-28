Suspensión temporal de las obras en el polideportivo de Taganana

Las obras de reforma del polideportivo de Taganana, en Santa Cruz de Tenerife, han quedado suspendidas temporalmente. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento capitalino aprobó ayer el expediente relativo a dicho aplazamiento, un retraso debido a que tras el paso de la borrasca Therese varias calles de este núcleo poblacional de Anaga sufrieron graves desperfectos, lo que ahora impide el paso de los camiones que hacen acopio de los materiales de construcción.
La concejala del Servicio de Deportes, Alicia Cebrián, explicó ayer que el estado actual de las vías en Taganana, a consecuencia de las fuertes lluvias acaecidas en marzo, “hace imposible el tránsito de los camiones, por lo que se ha acordado una suspensión temporal de los trabajos que se estaban ejecutando en la cancha, ya que el relativo a la reforma de los vestuarios ha finalizado”.
Cebrián no quiso dar una fecha concreta respecto a la previsión para poder reanudar las obras del polideportivo, pues dependerá del tiempo de ejecución de las que llevará a cabo el área de Infraestructuras para arreglar las calles afectadas, aunque aseguró que “estarán finalizadas a lo largo de este año”.
Asimismo, la edil aseveró que aunque los trabajos queden paralizados, “la empresa adjudicataria de la reforma, Sermarher, garantizará la seguridad de la obra en todo momento, para que nadie acceda hasta que no esté finalizada y evitar riesgos”.
El proyecto de rehabilitación y reforma del polideportivo de Taganana fue aprobado en 2021, pero problemas con los pliegos técnicos demoraron su ejecución. Posteriormente, se fijó iniciarla en 2023, aunque las obras tuvieron que volver a licitarse porque la instalación presentaba más deficiencias que llevaron a elevar el presupuesto aprobado, fijado en 229.000 euros.
Finalmente, el Ayuntamiento acordó retomar las obras en febrero de 2025, incluyendo nuevas mejoras en las instalaciones, como el vallado de la pista y la reposición de su pavimento, además de la consolidación del talud existente en la esquina sur o la reparación del muro de hormigón en su lado norte.
La reanudación de la obra, ahora por 459.000 euros, tenía un plazo de ejecución de seis meses, y contemplaba también la renovación de los muros de cerramiento, las gradas y las fachadas del edificio de vestuarios, con el objetivo de garantizar unas condiciones óptimas de salubridad y ornato.
El trabajo, además, contempla el lijado, pintado y barnizado de las carpinterías exteriores; la reposición del alicatado y el pavimento interior de los vestuarios, y la ejecución de una acera perimetral en la parte trasera del edificio destinado a vestuarios. Igualmente, está previsto reemplazar las tejas en la cubierta inclinada de este mismo edificio y se dotar de nuevo equipamiento deportivo a las instalaciones.
Cebrián subrayó que “el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y colectivo, y estamos comprometidos en mejorar nuestras instalaciones para garantizar que todos, sin importar su edad o nivel deportivo, tengan acceso a espacios adecuados y seguros”.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó en su día la importancia de este proyecto para Taganana y el municipio en general, ya que “la reforma del polideportivo no solo va a mejorar las infraestructuras deportivas, sino que va a ofrecer a los vecinos un espacio moderno y seguro”. Mientras, la responsable del distrito Anaga, Gladis de León, dijo que “este polideportivo dará respuesta a una demanda vecinal”.
Seis años en espera de la reforma de la instalación
La reforma y rehabilitación del polideportivo de Taganana, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, lleva esperando unos seis años para su finalización, una demora debida a problemas técnicos que han ido alargando en el tiempo la ejecución de las obras.
Desde la asociación de vecinos Voz del Valle y el Centro Sociocultural Anaga han denunciado en sucesivas ocasiones los retrasos en dar comienzo a los trabajos, afirmando que “tenemos el campo de fútbol antiguo y las promesas del Ayuntamiento se han quedado hasta ahora en agua de borrajas. La realidad es una obra inacabada, un solar abandonado y el pueblo sin campo”.