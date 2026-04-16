Giro inesperado en el taxi de Santa Cruz: suspenden el rescate de licencias

El Ayuntamiento de Santa Cruz presentó ayer en la Mesa del Taxi el estudio actualizado sobre la ratio de licencias de taxi en el municipio, elaborado por Assap Consultores, en el que se define la adecuación de este número a la demanda actual y futura del servicio. Entre las conclusiones del análisis destaca la suspensión, al menos por ahora, de los planes de rescate, al considerar que las 674 licencias actuales son suficientes para dar respuesta a la demanda, a lo que se une, además, la eliminación de restricciones como el sistema de letras o la supresión del calendario de descanso, acordada tras las sentencias ganadas por La Gremial.
El documento, elaborado el pasado febrero, se ha centrado en estudiar la situación del colectivo tras la etapa post-Covid o el incremento de los costes derivados del contexto internacional, por lo que concluye que en la actualidad, el taxi presenta “un equilibrio económico-financiero, con indicadores sociales y económicos favorables, que no hace necesario continuar con el rescate ni tampoco subir la cuantía fijada como indemnización”.
Esta situación se contrapone a la de los tres primeros informes realizados entre 2022 y 2024, donde se apuntaba que “existía un exceso de licencias operativas (733 en 2021) y el número razonable debía situarse entre 582-632”. Por ello, se aprobó hace cuatro años el plan de retirada de licencias, con el objetivo de reducir el exceso de oferta, fijándose un precio de 37.000 euros por cada. El número de licencias inactivas, hasta enero pasado, era de 28, nueve por excedencia.
Otro punto abordado en el estudio actualizado se centra en los clientes del taxi que se reparten entorno a 708.700 viajes diarios en día laborable, los cuales se distribuyen en 246.647 viajes (34,80%) dentro del municipio; 240.130 viajes (33,88%) de residentes hacia el exterior; y 221.923 viajes, (31,31%) de residentes en el exterior hacia Santa Cruz.
En cuanto a la motivación del usuario para pedir taxi, la encuesta destaca emergencias o imprevistos y contextos de ocio como opciones principales, pero alerta de que la guagua sigue siendo el medio más recurrente. Además, recoge como amenazas al taxi a la guagua turística y los tuk tuks, donde el Ayuntamiento informó de que no cederá espacio público a este último y, por tanto, “la Policía Local está interviniendo”.
Otros asuntos abordados fueron las tarifas, donde tras la eliminación de la T1 y el incremento en un 22% en la T3 el panorama económico es positivo, según el estudio. Respecto a las paradas, se trató la reciente puesta en funcionamiento de una nueva en el Hotel INNSide, en El Pilar, así como el estudio de otra ubicación en el Hotel Taburiente y de otros puntos en Ofra o la avenida de Venezuela. También se abordó la mejora del acceso de los taxis al Hospital Universitario de la Candelaria, en espera a la respuesta del centro sanitario.
Sobre la puesta en marcha de la aplicación móvil (app) para reservar taxis, la concejala delegada del área, Gladis de León, explicó que “tras formalizarse el contrato, ahora en fiscalización, se implantará en unos ocho meses”. En materia de subvenciones, se tramitarán dos líneas de ayuda este año para vehículos adaptados (PMR) y para instalar cámaras de seguridad en taxis. Ambas por 45.000 euros. Además, se planteó una coordinación con municipios metropolitanos para mejorar el servicio de taxis PMR y, por otro lado, iniciar la modificación de la ordenanza municipal del taxi.