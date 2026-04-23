El Templo Masónico, cerca de declararse como Lugar de Memoria Democrática

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife está más próximo a ser declarado como Lugar de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el acuerdo mediante el cual se abre un periodo de información pública en dicho procedimiento, un expediente que las personas interesadas podrán consultar al completo, y realizar alegaciones, durante 20 días a través de la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, al frente de Ángel Víctor Torres.
El acuerdo recuerda que en enero de 2026 se abrió el procedimiento para esta declaración de acuerdo con la ley de 2022 y quedó anotado preventivamente en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática.
El edificio, ubicado en la calle San Lucas de la capital, fue rehabilitado el pasado año por el Estado y el Ayuntamiento de Santa Cruz, tras una inversión de tres millones de euros. Se trata del templo mayor construido en España antes del inicio de la Guerra Civil, promovido por la Gran Logia de Añaza y diseñado por el arquitecto Manuel de Cámara y Cruz en 1900.
El pasado 9 de enero, el Ayuntamiento capitalino y el Gobierno de España dieron un gran paso para el impulso de las políticas de Memoria Democrática desde el ámbito local, tras suscribir un protocolo de colaboración memorialista en torno a este edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2007. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha afirmado que la intención es acercar este legado al público y convertirlo en un museo de referencia a nivel internacional.
“No creo que existan muchos museos dedicados a la masonería en el mundo que cuenten con una simbología tan característica como la de nuestro templo”, añade Bermúdez.