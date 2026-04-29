Tours gratuitos todos los días para residentes durante las Fiestas de Mayo de Santa Cruz

El bus turístico de Santa Cruz ofrece tour gratuitos a residentes durante las Fiestas de Mayo. Así lo comunicó el alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, quien explicó que “tras el éxito de la anterior promoción, realizada en la Semana Santa y donde se beneficiaron 1.094 residentes en Tenerife, hemos impulsado desde Sociedad de Desarrollo y City Sightseeing una nueva acción para acercar este servicio a nuestros vecinos y vecinas”.
En este sentido, Bermúdez recordó que “durante la Semana Santa los datos demostraron la excelente acogida que tuvo esta medida, de hecho las personas residentes que lo utilizaron representaron el 38% del total de usuarios del Bus Turístico en esas fechas” y añadió que “en esta ocasión, desde ya y hasta el 30 de mayo, los tinerfeños y tinerfeñas podrán disfrutar de manera gratuita de las mejores vistas de la capital desde la cubierta superior de la guagua panorámica a partir de las 16.00 horas”
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, indicó que “la guagua turística de City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife se suma a las fiestas fundacionales de la capital tinerfeña con jornadas de puertas abiertas para residentes” y añadió que “esta promoción ya está activa y se prolongará hasta el 30 de mayo, con la que las personas residentes en Tenerife pueden conocer la capital desde la cubierta superior de la guagua panorámica, todos los días a partir de las 16.00 horas”.
“Coincidiendo con las Fiestas de Mayo, las personas residentes en la isla podrán redescubrir la capital desde un punto de vista diferente, en movimiento, desde los 4 metros de su cubierta superior, y mientras escuchan los interesantes comentarios de la audioguía al pasar por lugares tan emblemáticos como el Auditorio, el estadio Heliodoro Rodríguez López o el Parque García Sanabria, entre otros” señaló Pérez, quien añadió que “adicionalmente, el sábado 2 de mayo se obsequiará a todas las personas usuarias con productos canarios (hasta fin de existencias) coincidiendo con el Baile de Magos”.
“El objetivo principal es ofrecer una alternativa de ocio en la ciudad durante estos días festivos, y en el que conviven la tradición con la posibilidad de conocer los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad desde un punto de vista diferente” señaló Pérez, quien añadió que “fomentar el acceso de residentes a la guagua turística es fundamental para acercar los servicios turísticos a la ciudadanía, fortaleciendo el vínculo con quienes visitan nuestra capital y promoviendo un modelo de turismo en el que todos participen”.
“Estas acciones permiten incidir de nuevo en el fomento del acceso al conocimiento sobre nuestro patrimonio y nuestras tradiciones, ofreciendo viajes gratuitos para residentes en Tenerife a bordo del bus turístico, al tiempo que promocionamos este servicio turístico de la capital” explicó Pérez, quien añadió que “continuaremos articulando medidas e iniciativas para continuar promocionando nuestros servicios y fomentando la cultura, el comercio y la restauración de la capital tinerfeña”.
Asimismo, el director general de City Sightseeing España, Isaac Flores, ha explicado que “estamos encantados de vivir con todos los chicharreros y chicharreras un momento tan especial como sus Fiestas de Mayo y queremos que se sientan orgullosos de una ciudad tan maravillosa como Santa Cruz de Tenerife, por eso queremos ayudarles a descubrirla desde un punto de vista diferente a bordo de nuestra guagua” y añadió que “animamos a las personas residentes a subir a la cubierta superior para obtener las mejores vistas y, desde luego, a disfrutar de estos días de celebración”.
La promoción gratuita del bus turístico para residentes durante las Fiestas de Mayo está operativa en horario de tarde hasta el 30 de mayo, con salidas desde la parada principal en la plaza de España desde las 16:00 horas. Para disfrutar de esta actividad, las personas residentes en la isla de Tenerife sólo tendrán que retirar su invitación previa presentación del DNI en la parada principal de City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife en Plaza de España.