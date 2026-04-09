Sueldos de 75.000 euros y sin carrera: Estados Unidos busca desesperadamente 456.000 albañiles

Estados Unidos necesita incorporar de manera urgente a 456.000 trabajadores de la construcción para cubrir su demanda laboral. El auge de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial impulsa esta búsqueda masiva de profesionales.
Las empresas ofrecen sueldos de 75.000 euros anuales para puestos de albañiles y técnicos que no requieren título universitario.
La industria estadounidense afronta un desafío histórico por la falta de mano de obra cualificada. Según la Asociación de Constructores y Contratistas (ABC), el país requiere 349.000 nuevos empleados este año. La proyección para 2027 eleva la cifra hasta casi el medio millón de especialistas. Este déficit responde a la jubilación de los trabajadores veteranos y al crecimiento de las infraestructuras tecnológicas.
El sector vive una transformación profunda gracias a la IA. Gigantes como Google, Amazon y Meta planean invertir 700.000 millones de euros en infraestructuras durante este 2026. Estos proyectos necesitan expertos en electricidad, fontanería y soldadura.
En casos específicos, un electricista especializado en data centers puede percibir salarios de hasta 250.000 euros anuales.
Empleo en Estados Unidos
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, define este momento como el mayor despliegue de infraestructuras de la historia humana. Los nuevos empleos en oficios ofrecen una ruta directa hacia una carrera estable. La formación técnica y los programas de certificación sustituyen a los grados universitarios tradicionales de cuatro años. Los aprendices perciben un salario mientras adquieren las competencias necesarias en la propia obra.
Sin embargo, el trabajo físico presenta desafíos importantes para los candidatos. Los empleados deben adaptarse a condiciones climáticas extremas y horarios irregulares según el proyecto.
La presión aumenta por la escasez de instructores experimentados para formar a los jóvenes. Además, las restricciones migratorias actuales limitan la entrada de mano de obra extranjera, agravando los retrasos en las viviendas y fábricas.
Esta crisis de personal no es exclusiva del mercado americano. España sufre una situación similar con una necesidad estimada de 700.000 empleados para cubrir la obra pública. Las vacantes sin cubrir en el territorio nacional se han multiplicado por cuatro recientemente. La falta de relevo generacional es crítica; casi uno de cada cinco trabajadores del sector supera los 55 años.
Los oficios especializados representan hoy una alternativa viable y resistente a la automatización. Las empresas constructoras centran ahora sus esfuerzos en atraer al talento joven. Ofrecen estabilidad y remuneraciones competitivas frente a los empleos de oficina saturados. La industria busca convencer a las nuevas generaciones de que la cuchara y el nivel son herramientas con futuro.