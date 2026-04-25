Una brillante trayectoria visitante que conduce al éxito al CD Tenerife

El CD Tenerife se ha consolidado como el equipo más sólido del Grupo I cuando juega lejos del Heliodoro Rodríguez López. Su trayectoria como visitante, con una sola derrota en lo que va de temporada, lo sitúa en una posición privilegiada para alcanzar un hito nunca antes logrado en la Primera Federación.
El conjunto blanquiazul está completando una campaña 2025-26 de enorme regularidad a domicilio. En 16 encuentros disputados fuera de su estadio, ha sumado nueve triunfos, seis empates y únicamente una derrota. Ha anotado 22 goles como visitante y ha encajado únicamente ocho, lo que refuerza la sensación de un equipo especialmente consistente en escenarios exigentes. Estos números le permiten aspirar a batir el récord histórico de menor número de partidos perdidos como visitante en una fase regular desde la creación de la categoría.
Hasta el momento, el mejor registro en este apartado se mantiene en tres derrotas lejos de casa. Esa cifra ha sido alcanzada por varios equipos en diferentes temporadas: el Racing de Ferrol en la 2021-22, la Real Sociedad B en la 2022-23, un triple empate entre Deportivo de La Coruña, Teruel y Córdoba en la 2023-24, y más recientemente el Ceuta en la 2024-25.
Con este panorama, el Tenerife no solo tiene al alcance igualar esa marca, sino también superarla si mantiene su consistencia en las últimas jornadas. Al equipo blanquiazul le restan tres compromisos lejos de casa. El primero de ellos será mañana ante la Ponferradina, un encuentro de gran relevancia en el que el Tenerife podría incluso certificar de forma matemática su ascenso de categoría si se dan los resultados adecuados.
Posteriormente, deberá desplazarse hasta Salamanca para medirse a Unionistas en el estadio Reina Sofía durante el fin de semana del 9 de mayo, en un duelo que históricamente siempre exige un alto nivel competitivo. Finalmente, cerrará su participación como visitante en la presente temporada en tierras gallegas, visitando al Ourense en la última jornada fuera de casa.
En consecuencia, el conjunto tinerfeño ya tiene asegurado como mínimo igualar el mejor registro histórico de derrotas como visitante en la Primera Federación, con margen incluso para dejar una nueva marca si mantiene su fiabilidad lejos de su afición en el tramo final del campeonato.