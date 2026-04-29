Los usuarios del SAD de Santa Cruz de Tenerife optarán a prestaciones económicas en mayo

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsará un cambio radical en la actual gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), al ampliar las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) a las personas dependientes o vulnerables que necesiten de una atención personalizada para su cuidado. La concejala de Políticas Sociales, Charín González, anunció ayer que el nuevo modelo entrará en vigor a mediados de mayo.
La modificación en el SAD capitalino, que se llevará a aprobación al Pleno municipal el jueves, permitirá a los usuarios elegir entre dos modelos para recibir la ayuda, siempre previa valoración de las trabajadoras sociales. Por una parte, podrán recibir la atención a domicilio a través del contrato directo entre el Consistorio y la empresa adjudicataria, o bien optar por una ayuda económica, que tendrá un máximo de cerca de 16.000 euros por persona (22 euros por hora de servicio), que se abonarán por pago indirecto a la entidad elegida por el beneficiario, dentro de la bolsa de empresas autorizadas por el Gobierno de Canarias.
González explicó que “para mejorar el SAD hemos apostado por introducir esta nueva fórmula, en la que se compaginarán ambas cuestiones, dando la posibilidad de prestación económica en concepto de ayuda a domicilio o por contrato, el cual saldrá a licitación lo antes posible al declararse de urgencia en Junta de Gobierno”.
La concejala añadió que “actualmente el contrato con la empresa Atende está en situación de nulidad, pero se ha mantenido vigente por que es un servicio esencial. Se han abonado ya las deudas pendientes, que ascienden a unos 6 millones de euros, No obstante, en breve saldrá a concurso el nuevo que ahora será por total de horas, es decir, se mantendrán las 1.800 horas actuales, pero todo lo que salga fuera de la contratación se prestará a través de las PEAS”.
Actualmente, el SAD atiende a unos 1.400 usuarios, pero la lista de espera es de unos 50, que tienen reconocida la ayuda pero a los que la empresa no puede atender. Por ello, el objetivo del nuevo modelo es que “no haya límites para prestar el servicio”, afirmó la edil.
González recalcó que “el importe a conceder se realizará a través de convenios suscritos con distintas entidades reconocidas por el Gobierno, aunque estamos en proceso para también tener una bolsa municipal”. La presentación podrá solicitarse en el 900111333 y contará con 3 horas máximo al día, es decir, 720 horas al año, y englobará atención personal (aseo y acompañamiento) y doméstica (limpieza, compra y alimentos).
Por otra parte, la edil anunció que se implantará un servicio de ayuda domiciliaria concreto en Anaga, gracias a una subvención del Gobierno canario, donde fisioterapeutas, psicólogos y entrenadores personales acudirán a las viviendas.