Destrozan los paneles informativos sobre La Gesta en el parque infantil

El parque infantil de La Gesta del 25 de Julio, ubicado frente a la plaza de España, ha sido vandalizado. Varios de los paneles informativos ubicados en este área de juegos, inaugurada en 2022, han aparecido rotos y con trozos arrancados que impiden leer la leyenda histórica que explica a los ciudadanos el épico ataque que vivió Santa Cruz de Tenerife en 1797, el cual fue comandado por el almirante inglés Horacio Nelson.
Este parque cuenta con una de las superficies de juego más grandes de Canarias, con unos 2.500 metros cuadrados, bajo la temática de esta efeméride clave en la historia de la capital.
El concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, Carlos Tarife, confirmó ayer los destrozos y anunció que destinará una partida para restaurar, lo antes posible, los desperfectos ocasionados en la zona infantil.