Vilaflor y el sur de Tenerife se vuelcan en el 400 aniversario del Hermano Pedro

El obispo de la diócesis nivariense, Eloy Alberto Santiago, ofició ayer la misa conmemorativa del 400 aniversario del Hermano Pedro en Vilaflor de Chasna, pueblo natal del primer santo canario, un acto que reunió en la iglesia de San Pedro Apóstol a representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y ayuntamientos de la Isla, además de otras autoridades civiles y militares.
En su homilía, el prelado no hizo ninguna referencia a la demanda planteada por los nueve ayuntamientos de la comarca sur, desde Fasnia a Santiago del Teide, para que la figura del religioso chasnero esté presente, junto a la Virgen de Candelaria y el Cristo de La Laguna, en el gran escenario que acogerá el 12 de junio en la capital tinerfeña la histórica misa que presidirá el papa León XIV.
Esa petición, que se formalizará por escrito la próxima semana en una carta dirigida al Obispado y a la comisión organizadora del viaje, también incluirá las firmas del embajador de Guatemala y del cónsul honorario del país en el que el misionero tinerfeño se entregó en cuerpo y alma a los más desfavorecidos y cuya labor fue reconocida por el papa Juan Pablo II en una multitudinaria ceremonia celebrada en el país centroamericano a la que asistieron casi un millón de personas.
En su intervención, en una abarrotada parroquia, el obispo de la diócesis tinerfeña elogió la labor, humildad y caridad del santo sureño, aunque no se refirió a la próxima visita del papa, ni mucho menos a la reivindicación de la corriente social, que crece con el paso de los días en el Sur, que pide un gesto de reconocimiento para Pedro de San José de Betancur en el año del 400 aniversario de su nacimiento durante la próxima visita del máximo representante de la Iglesia católica, precisamente la figura que lo elevó a los altares hace 24 años.
Antes de la misa, se celebró en el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna la entrega de las Medallas de Oro del Hermano Pedro, un acto en el que el cronista oficial del municipio, el magistrado, escritor e historiador Nelson Díaz Frías pronunció un discurso muy aplaudido en el que resaltó la huella universal del santo tinerfeño.
Las Medallas de Oro se entregaron a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; al cónsul honorario de Guatemala, Alejandro Tosco, y a los ayuntamientos del sur de Tenerife, en los que el misionero tinerfeño fundador de la Orden Betlemita ostenta el título de alcalde honorario perpetuo. Al acto asistieron alcaldes, alcaldesas y concejales de los consistorios de la comarca.
Los actos conmemorativos del 400 aniversario del Hermano Pedro continuarán celebrándose en las próximas semanas y concluirán con un viaje institucional a Guatemala que incluirá una visita al templo de San Francisco, en La Antigua Guatemala, lugar donde reposan sus restos y al que llegan cada año miles de peregrinos procedentes de todo el mundo. Allí, en su sepulcro, se pueden leer las cinco palabras que resumen la figura y obra del venerado santo misionero nacido en Vilaflor de Chasna: pobreza, humildad, alegría, sencillez y servicio.