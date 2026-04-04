La Wineteca de Rasa Strankauskaite, un espacio referente del mundo del vino

La Wineteca, que dirige Rasa Strankauskaite se ha convertido desde su apertura en un espacio referente del mundo del vino, donde se pueden degustar mas de 300 etiquetas, de las cuales un 60% son canarias y nacionales y otro 40% internacionales. Aconsejados por la sumiller no solo se pueden degustar vinos, por copas o por botellas, sino también realizar compras para luego degustarlos en las propias casas. Para tomar allí mismo, variedad de conservas (mejillones, navajas y ventresca), el mejor jamón, excelentes embutidos de El Capricho y quesos.
Cata especial de tres gamas de caviar y champagne francés Taittinger
La Wineteca, en la calle Bethencourt Alfonso, número 5 de Santa Cruz, ha organizado esta misma semana una cata especial basada en el caviar Bolshoi, que representa David López, y el champagne Taittinger Prélude y un blanco Chivite, que presentó Daniel López, del Grupo Perelada. Del caviar se degustaron el Baerii, procedentes de granjas de Polonia; el Kaluga, procedente de China, y el Osetra, de Bulgaria. También acompañaron las huevas tres whiskeys, que aportó Juan Manuel González: Yamazakura, elaborado en Japón; el francés Evadé y el escocés Old Perth.
Barcelona Culinary Hub llevará el nombre del chef Martín Berasategui
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente de Grupo Planeta, José Creuheras, y el cocinero Martín Berasategui han inaugurado en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) la nueva etapa del Barcelona Culinary Hub, que ha añadido by Martín Berasategui a su nombre. Han realizado una visita al centro en el que han podido conocer algunos de los profesores y alumnos.
Familia Torres, primera bodega española entre las más admiradas del mundo
Familia Torres es la primera bodega española del ranking de The World’s Most Admired Wine Brands 2026, que acaba de hacer público la revista británica Drinks International. En esta ocasión, la bodega familiar ocupa la tercera posición global del listado, completando el podio y consolidando su posición como una de las marcas de vino más respetadas a nivel mundial. Este nuevo reconocimiento se suma a una sólida presencia histórica en este ranking internacional, en el que Familia Torres se ha mantenido entre las cinco primeras.
Miguel A. Torres destaca el papel como defensores de la sostenibilidad
Con esta tercera posición en 2026, el jurado de The World’s Most Admired Wine Brands ha querido poner el foco en los rasgos que, a su juicio, definen a Familia Torres: su historia centenaria, su proyección internacional y su liderazgo en sostenibilidad. Miguel A. Torres, presidente de Familia Torres, declara: “Que Drinks International subraye nuestro papel como uno de los defensores más firmes de la sostenibilidad y la acción climática en la industria del vino es especialmente significativo para nosotros. Llevamos años invirtiendo de forma decidida en energías renovables”.
La guindilla
El ‘relato’ en la restauración
Algún día habrá que hablar amplio y en profundidad sobre el denominado ‘relato’ en el sector de la restauración. Si no saben de que estoy hablando basta echar una ojeada a las numerosas notas de prensa que envían los gabinetes de comunicación o imagen que se reciben en los medios, incluidos los influencers y demás, y que nos cuenta maravillas de las aperturas de los restaurantes con hipérboles que dan vértigo o comparaciones que nadie entiende. Al final lo que la gente quiere cuando va a un restaurante es comer bien y cada día mejor. Ya decía Josep Pla que lo difícil es describir y lo fácil opinar.