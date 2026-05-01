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Álvaro Cervera, reconoce estar “muy emocionado” y desvela su futuro en la Isla

El entrenador recalca que ha sido un curso "complicado" tras ser líderes durante todo el mismo
Álvaro Cervera, reconoce estar "muy emocionado" y desvela su futuro en la Isla
Álvaro Cervera, visiblemente emocionado, una vez confirmado el ascenso FRAN PALLERO
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Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife, tras ser manteado por sus pupilos, y con un gesto sonriente, ha corroborado que él y todo el equipo técnico están “contentos aquí” y que esperan “hacer un buen proyecto y mantener esta ilusión, no la tristeza que ha habido últimamente”.

El técnico blanquiazul ha indicado que aunque ya lleva cuatro ascensos sobre sus espaldas, se sigue “emocionando con estas cosas” y ha admitido que la temporada no ha sido un camino de rosas pero aun estando mal “empatábamos”, con lo que confiaba en que tarde o temprano certificarían el ascenso.

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El presidente del Tenerife, Felipe Miñambres, ha valorado que esta temporada de alegrías “ha despertado una ilusión grande” y ha deseado que se haya “encendido una mecha para seguir creciendo”.

Miñambres ha atribuido todo el mérito al equipo técnico y a los jugadores, de los que ha destacado su calidad, pero sobre todo “su humildad” y su fortaleza como grupo.

Los jugadores se han mostrado pletóricos y rebosantes de alegría, como el canterano César, quien ha admitido que este ascenso es “lo que he soñado de chiquillo. No tengo palabras”, ha dicho emocionado.

Aunque para emoción, la de Fabricio de Assis, que ha recorrido medio campo de rodillas y con lágrimas en los ojos, mientras sus compañeros formaban un corro al grito de “¡campeones, campeones!”.

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