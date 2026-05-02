El Baile de Taifa abre hoy quince días de festejos en San Isidro

El núcleo de San Isidro dará comienzo este fin de semana a sus tradicionales fiestas en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, con un amplio programa de actos que se desarrollará hasta el próximo 15 de mayo, día del patrón.
La programación arrancó ayer con una nueva edición de Tapas y vinos en el recinto ferial, una cita que combinó gastronomía y música en directo con las actuaciones de Fernandito, Atlantic, Paraíso, Aparrandados y Nueva Línea.
Hoy sábado tendrá lugar el XIV Baile de Taifa, uno de los actos más representativos de estas fiestas, que reunirá a agrupaciones como Amigos de Abona, Viñático, Parranda Isaac de Vega, Guadil, El Escaldón y Alisios del Sur, además de las orquestas Nuevo Sabor, Aparrandados y Nueva Ilusión.
La tradición continuará mañana domingo con la celebración de la XLIV Romería, que partirá tras la misa, en torno a las 12.00 horas, recorriendo las calles del núcleo hasta finalizar en el recinto ferial, donde se celebrará una verbena popular hasta la medianoche con las orquestas Atlantic, Nueva Ilusión, Sabrosa y Wamampy.
El programa incluye también jornadas dedicadas a diferentes públicos. El martes, 12 de mayo, será el turno del día del niño, a partir de las 18.00 horas, mientras que el miércoles, 13 de mayo, se celebrará el día del mayor, en el mismo horario y espacio, con las actuaciones de Fernando Martín y Fernandito.
En el apartado religioso, el jueves 14 de mayo, víspera del día grande, tendrá lugar la misa a las 19.00 horas seguida de la procesión de las santas imágenes por su recorrido habitual, culminando con un espectáculo pirotécnico. El viernes 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, se celebrará la eucaristía a las 19.00 horas y posterior procesión por el recorrido corto, finalizando igualmente con exhibición de fuegos artificiales.
DÍA DE LA CRUZ EN GRANADILLA DE ABONA
La Villa Histórica de Granadilla de Abona celebrará, como ya es tradición, el Día de la Cruz, mañana 3 de mayo. Más de una veintena de colectivos y centros educativos participarán en esta celebración. A ello hay que sumar los actos festivos, ayer y hoy, del núcleo de El Calvario, en el casco.
Los participantes en la elaboración de cruces son: Iglesia de San Antonio, Vicácaro, El Cantillo, Las Aguilillas, María de las Casas, plazas de San Pedro y Santa Lucía, ermita del Calvario, urbanización La Constitución, avenida Mencey de Abona, colectivos de la calle Arquitecto Marrero, calle de la Iglesia, con esquina calle Carmona, CEIP Granadilla de Abona, CEIP de Chimiche, calle La Tosquita, Iglesia de Charco del Pino, calle Bajamar (Los Llanos), parroquia San Benito Abad en Los Blanquitos, parroquia Virgen del Pilar y Casa de la Cultura en Chimiche, Proteregra, calle Mencey en Charco del Pino, parroquia de El Médano y plaza González Mena (frente al Ayuntamiento).
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granadilla, que dirige Carlos Abimael Díaz, agradeció el trabajo de todos los colectivos y personas por conservar las tradiciones.