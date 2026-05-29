¿Por qué la bandera de Canarias tiene esos tres colores? La explicación geográfica que casi nadie conoce

La evolución de la identidad visual del archipiélago es un reflejo de los cambios políticos, sociales y territoriales que han marcado a las islas a lo largo de los siglos. La bandera de canarias es un trayecto cronológico fascinante que va mucho más allá de una simple elección estética institucional. Los símbolos heráldicos actuales condensan siglos de debates históricos, herencias marítimas y encendidas discusiones académicas que siguen despertando el interés de los ciudadanos en la actualidad.
Lejos de nacer de un diseño improvisado, el archipiélago ha contado con diversas enseñas antes de consolidar su modelo tricolor contemporáneo. El primer antecedente normativo se remonta al año 1561 con el Estandarte Real de las Islas Canarias, una pieza textil elaborada en tafetán blanco, azul y amarillo rematada con una cruz colorada. Siglos más tarde, en 1845, se adoptó la bandera de la Provincia Marítima de Canarias, reconocible por la cruz de San Andrés blanca sobre fondo azul. A este recorrido histórico se sumó en 1927 la bandera del Ateneo, que distribuía siete estrellas blancas sobre un paño azul, imitando de forma fidedigna la ubicación geográfica de cada una de las islas de la región.
Las provincias marítimas en la bandera de canarias
El diseño definitivo de la enseña oficial se gestó a partir de las intensas reivindicaciones colectivas surgidas en la década de 1960. Los movimientos sociales de la época buscaron una fórmula de consenso que representara la unidad del archipiélago. Para lograrlo, fundieron los colores de las dos provincias marítimas existentes: el blanco y azul de la bandera de Santa Cruz de Tenerife, y el azul y amarillo de la bandera de Las Palmas. Esta propuesta popular caló con fuerza en la sociedad civil y fue ratificada de forma legal en la Ley 10/1982 del Estatuto de Autonomía.
La disposición de las franjas verticales obedece a una rigurosa lógica geográfica. El color blanco se ubica a la izquierda de la bandera, simbolizando el oeste y la provincia tinerfeña; el amarillo se sitúa a la derecha, identificando el este y la provincia grancanaria; mientras que el azul, color compartido por ambas provincias, se posiciona en el centro. En paralelo al ámbito institucional, el entorno social dio origen a una variante no oficial: la bandera de las siete estrellas verdes colocadas en círculo en la franja central, un emblema que nació vinculado a movimientos independentistas y que posteriormente fue integrado por colectivos regionalistas y nacionalistas.
El debate sobre los perros del escudo y las tonalidades oficiales
A pesar de su aceptación generalizada, la consolidación técnica de los símbolos oficiales no estuvo exenta de complicaciones logísticas. Durante décadas, las corporaciones públicas utilizaron banderas con intensidades de azul y amarillo muy diferentes entre sí, debido a la falta de un decreto que fijara las tonalidades exactas. Esta problemática se zanjó con la aprobación del Manual de Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias, un documento técnico que estipuló de manera precisa las coordenadas de color para evitar cualquier tipo de distorsión institucional.
Sin embargo, el elemento que mayor debate suscita es la figura de los dos canes que custodian el escudo oficial a ambos lados, una composición inspirada en la obra histórica de José de Viera y Clavijo de 1772. El primer gran conflicto político giró en torno al collar que llevaban impreso estos animales. Muchas corrientes sociales consideraban este accesorio como un reflejo directo de dominio y sumisión, lo que forzó su eliminación definitiva durante la reforma del Estatuto de Autonomía ejecutada en el año 2005.
El segundo dilema divide de forma profunda a los investigadores de la etimología canaria. Por un lado, la hipótesis tradicional sostiene que el término “Canarias” proviene del latín canis (perro), debido a los grandes ejemplares descritos por las primeras expediciones clásicas que arribaron a las costas. En contraposición, numerosos historiadores actuales aseguran que las crónicas antiguas documentaron en realidad colonias de lobos marinos o focas monje, animales conocidos en la Antigua Roma bajo la denominación de canis marinus. Por último, una tercera línea de investigación científica conecta el nombre del archipiélago con los canarii, una numerosa tribu de origen bereber que habitaba el Atlas norteafricano y que formó parte de las primeras oleadas de pobladores prehispánicos del archipiélago.