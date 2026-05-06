La OMS pide desembarcar “lo antes posible” el crucero con hantavirus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la autorización del atraque en Canarias, previsiblemente en Tenerife, del crucero de lujo con 6 casos de hantavirus, el MV Hondius, donde permanecen 149 personas a bordo, según informa El País. En el barco hay personas de 23 nacionalidades diferentes (14 de nacionalidad española: 13 pasajeros y un tripulante).
La OMS ha solicitado que tanto los pasajeros como la tripulación puedan desembarcar “lo antes posible” para reducir el riesgo de contagio y minimizar el impacto psicológico derivado de la situación vivida en el barco, que permanece frente a las costas de Cabo Verde.
El crucero llegará al Archipiélago dentro de aproximadamente tres o cuatro días. Una vez en Canarias, las autoridades sanitarias realizarán revisiones médicas a todos los ocupantes antes de organizar su traslado a sus respectivos países.
Asimismo, España ha aceptado una petición formulada por Países Bajos para atender al médico del barco, que se encuentra en estado grave. El sanitario será evacuado a Canarias para recibir tratamiento especializado.
La evacuación médica
Las autoridades de Cabo Verde confirmaron además la llegada de uno de los dos aviones ambulancia previstos para evacuar a tres enfermos del crucero, fondeado frente a la capital del país, Praia.
La situación sanitaria a bordo ha generado preocupación internacional después de que el hantavirus provocara la muerte de tres personas vinculadas al barco.