Un palacete, un cementerio y una leyenda urbana: los secretos de la playa de Las Teresitas

La Playa de Las Teresitas es, sin lugar a dudas, el epicentro del ocio costero en Santa Cruz de Tenerife. Con su característica silueta dorada y sus aguas en calma, pocos de los miles de bañistas que despliegan su toalla cada fin de semana conocen la historia real y los misterios que este enclave artificial esconde bajo sus toneladas de arena africana. Lo que hoy es un paraíso de postal, hace apenas cinco décadas era un paraje hostil de callaos y corrientes peligrosas.
Curiosidades de la Playa de Las Teresitas: de “playa mortal” a oasis
Antes de la gran transformación de 1973, la zona no era el remanso de paz que conocemos. El litoral de San Andrés estaba dividido en tres sectores: “Tras la Arena”, “Los Moros” y el “Barranco de Las Teresas”. Los vecinos más antiguos de la capital recuerdan con claridad que la Playa de Las Teresitas original era un lugar donde el mar golpeaba con una violencia extrema contra las piedras volcánicas.
La peligrosidad era tal que se registraron numerosos fallecimientos por ahogamiento antes de la construcción del dique. Fue precisamente esta inseguridad la que impulsó al Ayuntamiento a proyectar una obra de ingeniería sin precedentes en Canarias: un rompeolas de un kilómetro de largo que cambió para siempre la dinámica de las mareas en la zona.
El misterio del cementerio y la arena del Sahara
Uno de los datos que más impacta a los visitantes de la Playa de Las Teresitas es el “secreto” que descansa bajo el extremo norte. Antes de las obras de acondicionamiento, el antiguo cementerio de San Andrés se ubicaba en la zona de servidumbre de la costa. Durante la remodelación y el aporte de arena, los restos del camposanto quedaron soterrados, permaneciendo hoy bajo la superficie que pisan los turistas.
Respecto a su famosa estética, es un hecho que se importaron más de 270.000 toneladas de arena del Sahara. Este movimiento migratorio de sedimento dio pie a uno de los bulos más extendidos de la historia de Canarias: la supuesta llegada de una plaga de alacranes africanos. Aunque la leyenda urbana aterrorizó a muchos durante años, jamás se pudo confirmar la presencia de estos arácnidos, confirmándose como un mito popular sin base científica.
El palacete real de “Los Moros”
Resulta difícil imaginar que entre los actuales chiringuitos y las hamacas de la Playa de Las Teresitas, existió un refugio para la alta nobleza europea. En el sector central de la playa, un elegante palacete servía de residencia de verano. Este inmueble fue el escenario elegido por la Princesa Diana de Orleáns y el Duque Karl de Würtemberg para disfrutar de su luna de miel en 1960.
Aunque la construcción fue demolida para dar paso al proyecto actual, todavía hoy se pueden observar vestigios históricos cerca de los accesos 7 y 8. Los muros antiguos y los majestuosos laureles de Indias que aún dan sombra en la zona son los últimos testigos mudos de aquella época de glamour aristocrático frente al mar de Tenerife.
Un escenario de cine en Santa Cruz de Tenerife
Hoy, la Playa de Las Teresitas no es solo un lugar de baño; es un motor económico y cultural. Con más de 400 palmeras tropicales y un parking gratuito que facilita el acceso desde Santa Cruz (a solo 7 kilómetros), se ha consolidado como un set de rodaje internacional. Su apariencia caribeña en pleno Atlántico ha servido para grabar anuncios de marcas globales y videoclips musicales, gracias a que el dique exterior garantiza un “efecto piscina” constante.
A diferencia de las playas vecinas como Las Gaviotas o Taganana, que mantienen su esencia volcánica y salvaje, Las Teresitas representa el triunfo del diseño urbano sobre la orografía insular, manteniendo siempre ese equilibrio entre ser la playa de los “chicharreros” y el reclamo turístico por excelencia de la capital.