El tiempo en Canarias: la AEMET avisa de que el calor se queda en las Islas

El archipiélago canario se prepara para una jornada meteorológica marcada por la estabilidad relativa, aunque con matices importantes en las zonas altas. Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo en Canarias presentará este domingo cielos poco nubosos en términos generales, pero con una tendencia a cubrirse en las vertientes norte y este durante las primeras y últimas horas del día.
A diferencia de la inestabilidad que azota al territorio peninsular, las Islas disfrutarán de un ambiente más calmado, aunque los residentes en las islas occidentales deberán estar atentos a la evolución nubosa en las horas centrales del día, cuando el sol podría quedar oculto tras intervalos de evolución.
El tiempo en Canarias y el ascenso de las temperaturas en cumbres
Uno de los fenómenos más destacados de este domingo será el comportamiento de los termómetros. La AEMET ha confirmado que las temperaturas sufrirán un ligero a moderado ascenso en medianías y cumbres, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En las zonas costeras y el resto del archipiélago, los valores térmicos se mantendrán con pocos cambios, manteniendo ese clima primaveral tan característico.
En cuanto al régimen de vientos, los alisios seguirán siendo los protagonistas. En las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura), se espera que el viento sople del noreste con intensidad moderada, mientras que en las islas occidentales la fuerza será sensiblemente menor, predominando el viento flojo.
Contraste radical: tormentas y granizo en el resto de España
Mientras el tiempo en Canarias invita a disfrutar del exterior, el panorama en la Península y Baleares es radicalmente opuesto. La AEMET ha activado el aviso amarillo en ocho comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana.
La inestabilidad es la tónica general en el territorio continental, con cielos cubiertos y chubascos que podrían ir acompañados de tormentas y granizo de forma ocasional. Incluso, la cota de nieve bajará lo suficiente en el extremo norte para dejar algunos copos en las cimas más altas, un contraste absoluto con los cielos despejados del sur de Canarias.
Evolución por islas para la jornada dominical
Para aquellos que planeen actividades al aire libre, es fundamental conocer el detalle por zonas:
- Provincia de Las Palmas: Cielos nubosos al norte de Gran Canaria con tendencia a despejarse por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, predominio de claros con intervalos de nubes bajas.
- Provincia de Santa Cruz de Tenerife: Mayor nubosidad en el norte y zonas de interior de las islas montañosas. El ascenso térmico será más perceptible en municipios de interior y cumbres del Teide.
En resumen, el tiempo en Canarias se mantiene como un refugio de estabilidad frente al temporal que recorre el resto del país, permitiendo una jornada de domingo agradable, marcada solo por esa nubosidad de retención en el norte y el calor contenido que empieza a ganar terreno en las zonas altas del Archipiélago.