Filmoteca Canaria exhibe esta semana la cinta ‘Ernest Cole: Lost and Found’

El ciclo Tiempo de memoria, memoria en el tiempo, que desde febrero ocupa la programación de la Filmoteca Canaria, entidad gestionada por el Gobierno autonómico, con cintas que exploran diferentes formas de mirar al pasado, proyecta esta semana Ernest Cole: Lost & Found, un documental sobre la vida y obra del fotógrafo sudafricano que reveló al mundo el drama del apartheid.
Las sesiones, gratuitas y se en versión original, comienzan este martes (19.00 horas) en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, para continuar el jueves, 21 de mayo, en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife (19.00) y concluir el miércoles 27 (20.00) en el Auditorio Insular de Fuerteventura, en Puerto del Rosario.
Ernest Cole: Lost and Found, dirigido por Raoul Peck, relata el trágico e inspirador periplo del primer fotógrafo que expuso a nivel internacional las atrocidades del régimen segregacionista en Sudáfrica. A través de su objetivo y de una visión a caballo entre lo artístico y lo testimonial, Cole expuso la realidad del apartheid que asolaba a su país de origen y logró, con apenas 27 años, publicar el impactante libro House of Bondage, en 1967.
La particularidad de Cole, como bien refleja el documental de Peck, es también su condición de exiliado. Su valiente testimonio sobre el apartheid fue lo que le hizo abandonar de forma forzosa su país para instalarse en otros rincones de Europa y Estados Unidos. Si bien experimentó un periodo de gran desarraigo a partir de entonces, su figura y su legado volvieron a resurgir en 2017, cuando se encontraron 60.000 negativos inéditos de su obra.