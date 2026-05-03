cultura

Filmoteca Canaria proyecta ‘Juegos de verano’ en el ciclo de Ingmar Bergman

La película, estrenada en 1951, se exhibirá este martes en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y el jueves se podrá ver en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife
Fotograma de la película de Ingmar Bergman 'Juegos de verano'. / DA
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El amor adolescente llega a las pantallas de Filmoteca Canaria con Juegos de verano (Sommarlek, 1951), una propuesta dentro del ciclo Bergman antes de Bergman. La película pertenece a la etapa más psicológica del cineasta sueco Ingmar Bergman, y constituye una inmersión en el universo emocional de una bailarina marcada por la inestabilidad afectiva.

Su proyección será este martes, 5 de mayo, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves 7, en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. Ambos pases serán en versión original con subtítulos en español. Todas las proyecciones comienzan a las 19.00 horas y son de entrada gratuita hasta completar el aforo.

En el film, Marie, una bailarina que se debate entre su relación actual y el recuerdo de su primer amor, fallecido en un accidente, articula un recorrido existencial a través de sus recuerdos. Junto a Henrik, halla en la naturaleza y en el verano un refugio desde el que explorar su amor, escapando de los conflictos familiares que ambos comparten. El film explora el miedo a la muerte, el duelo y la pérdida de la inocencia.

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