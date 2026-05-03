Filmoteca Canaria proyecta ‘Juegos de verano’ en el ciclo de Ingmar Bergman

El amor adolescente llega a las pantallas de Filmoteca Canaria con Juegos de verano (Sommarlek, 1951), una propuesta dentro del ciclo Bergman antes de Bergman. La película pertenece a la etapa más psicológica del cineasta sueco Ingmar Bergman, y constituye una inmersión en el universo emocional de una bailarina marcada por la inestabilidad afectiva.
Su proyección será este martes, 5 de mayo, en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y el jueves 7, en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife. Ambos pases serán en versión original con subtítulos en español. Todas las proyecciones comienzan a las 19.00 horas y son de entrada gratuita hasta completar el aforo.
En el film, Marie, una bailarina que se debate entre su relación actual y el recuerdo de su primer amor, fallecido en un accidente, articula un recorrido existencial a través de sus recuerdos. Junto a Henrik, halla en la naturaleza y en el verano un refugio desde el que explorar su amor, escapando de los conflictos familiares que ambos comparten. El film explora el miedo a la muerte, el duelo y la pérdida de la inocencia.