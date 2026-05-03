‘Lo demás es ruido’ se alza con la Harimaguada de Oro

El 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria otorgó la Lady Harimaguada de Oro a Lo demás es ruido, de Nicolás Pereda, que se hace acreedor del premio de 20.000 euros. Los responsables de valorar los 10 largometrajes a concurso explicaron que han otorgado el máximo galardón del festival a la coproducción entre México, Alemania y Canadá Lo demás es ruido por tratarse “de una propuesta cinematográfica muy creativa que entrelaza las relaciones humanas, principalmente entre géneros y generaciones, con cuestiones artísticas y recursos cinematográficos. El uso de la luz, del encuadre y del sonido crea una composición humorística pero conmovedora protagonizada por actrices destacadas, entre ellas Teresita Sánchez”. El público podrá disfrutar de la película ganadora este domingo, a partir de las 20.00 horas, en los Cines Yelmo Arenas.
El segundo premio de esta vigesimoquinta edición, la Lady Harimaguada de Plata, que conlleva un premio de 10.000 euros, ha recaído en la película How to Divorce During the War (Lituania, República Checa, Luxemburgo, Irlanda), de Andrius Blaževičius. El jurado ha destacado que el guionista y director “refleja la agonía y el impacto de un conflicto externo con las consecuencias descontroladas de decisiones personales y profesionales”. La cinta volverá a proyectarse también este domingo, a partir de las 17.00 horas.
El palmarés de la edición, además, reconoció a la actriz Danielle Brooks, intérprete de If I Go Will They Miss Me, con el premio a la mejor interpretación, por ofrecer una actuación “fascinante como esposa y madre, gracias a la intensidad de su presencia sin exagerar los sentimientos de su personaje”.
Por su parte, la producción 17, el debut cinematográfico de la directora y guionista de Macedonia del Norte Kosara Mitić, se alzó con el Premio del Público. Para el jurado popular, la obra ganadora “nos acerca, con enorme sensibilidad y honestidad, a las heridas invisibles, a los vínculos que nacen en los momentos más difíciles y a la fuerza que aparece incluso en medio del dolor. Algunas de sus escenas han resultado especialmente impactantes por su crudeza humana, removiéndonos y obligándonos a mirar de frente realidades difíciles, pero necesarias de contar”.
Premio al Mejor Cortometraje y ‘Panorama España’
En la categoría de cortometrajes, el premio ha recaído en el trabajo de Jay Rosenblatt y Stephanie Rapp Heartbeat. El jurado ha resaltado: “ Esta película nos cautivó con su claridad emocional e intimidad incondicional, sin ser intrusiva. En esta exploración sensible y compartida de los momentos más difíciles que una pareja puede enfrentar junta, desafiando la relación y sacudiéndola hasta sus cimientos, nos acercamos lo más posible a lo que realmente significa la paternidad tardía”.
El jurado joven encargado de valorar los trabajos presentados en Panorama España, premió a Las líneas discontinuas, de la cineasta Anxos Fazáns,“por narrar con su silencio, por tratar la visibilidad desde la ternura y por su exquisito uso de la música”.
A este palmarés, entre los premios anunciados previamente, cabe añadir que en el apartado Canarias Cinema la película de Jose Alayón La lucha obtuvo el Richard Leacock al mejor largometraje, mientras que Somos islas, de Marta Torrecilla, el de mejor cortometraje. Igualmente, este último obtuvo el Premio de Distribución Digital 104.