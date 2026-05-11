La OMS elogia la respuesta de la Isla ante el brote de hantavirus: “Sin la solidaridad de Tenerife no habría sido posible”

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha comparecido este lunes en el puerto de Granadilla de Abona para certificar el éxito del operativo internacional desplegado en Tenerife.
Tras la evacuación de los pasajeros del buque MV Hondius por un brote de hantavirus, Adhanom ha sido tajante al señalar que la respuesta de la isla fue el factor determinante para el desenlace positivo de la crisis.
“Agradecemos a la gente de Tenerife, lo apreciamos mucho, la compasión y solidaridad demostrada, sin la que no habría sido posible el operativo”, expresó el responsable de la OMS. Según Adhanom, sin el apoyo social y la logística coordinada en la Isla, el operativo difícilmente habría cumplido sus objetivos.
Un paciente crítico y la urgencia de actuar
La comparecencia, realizada junto a los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial, sirvió para desvelar la gravedad de la situación a bordo. Adhanom confirmó que un paciente francés se encuentra en estado crítico tras ser evacuado, lo que justifica la rapidez del despliegue en Canarias. “Imaginaos si se quedase más tiempo en el barco. Evacuarlo era necesario”, apostilló.
Ante el temor de una nueva alerta sanitaria internacional, el director de la OMS quiso lanzar un mensaje de calma: “Esto no es otro covid”. No obstante, insistió en que los pacientes deben cumplir los 42 días de cuarentena previstos bajo una estricta monitorización, asegurando que están en “buenas manos”.
El factor humano: crisis nerviosas a bordo
La OMS ha revelado que mantener a los pasajeros confinados no era una alternativa viable, no solo por criterios epidemiológicos, sino por el deterioro físico y mental de los viajeros, en su mayoría de edad avanzada. Adhanom confesó que algunos pasajeros sufrieron “crisis nerviosas” tras semanas encerrados en camarotes de dimensiones reducidas.
“No son cifras, son humanos y necesitan apoyo. Mantenerlos aislados en el barco creo que hubiese sido muy cruel”, sostuvo el director general, quien también elogió el papel del capitán del MV Hondius como un “líder increíble” para tranquilizar al pasaje durante la travesía desde Cabo Verde.
“Misión cumplida” en el puerto de Granadilla
La ministra de Sanidad, Mónica García, se congratuló del desenlace proclamando un rotundo “misión cumplida” mientras el crucero zarpaba rumbo a Róterdam. La decisión de atracar en el puerto de Granadilla, recomendada por Capitanía Marítima debido a las condiciones meteorológicas adversas y fuertes vientos, evitó riesgos de accidentes durante el desembarque.
Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, recordó que se cierra una “semana frenética” de coordinación entre el Gobierno de España y el de Canarias. Torres reivindicó a las islas como una “tierra amable” que siente orgullo de su sanidad, una tesis respaldada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien destacó la potencia del mecanismo europeo de protección civil en esta emergencia.
El MV Hondius continúa ya su trayecto hacia los Países Bajos con treinta personas a bordo, mientras la OMS garantiza que seguirá prestando apoyo y seguimiento hasta que el buque llegue a su destino final.