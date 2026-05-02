Rayco García asegura que “en dos años tenemos que estar arriba”

El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, celebró sobre el césped del Heliodoro el ansiado ascenso, dejando además una reflexión que resume el camino recorrido: “A veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante”.
García subrayó la importancia de reaccionar con rapidez tras caer a “una categoría tan difícil” como la 1ª RFEF. “Era fundamental salir cuanto antes”, afirmó. Aunque el momento es de celebración, advirtió que el club no pierde tiempo: “Desde el lunes empezamos a preparar la próxima temporada”.
Con un discurso ambicioso, el dirigente recordó que la afición tinerfeña “se merece un equipo de Primera” y, salvo imprevistos, confirmó la continuidad de Álvaro Cervera al frente del banquillo, al que definió como el “comandante de este proyecto”.
García también analizó el futuro inmediato del club, que deberá construir un proyecto competitivo ajustado a un presupuesto más limitado: “Al volver al fútbol profesional entra el Fair Play financiero, tenemos que recomprar la plaza y gestionar los recursos de la mejor manera posible. Donde antes podíamos pagar cuatro, ahora habrá que convencerles de que vengan por dos, apoyándonos en lo que ofrecemos”.
Aun así, no renunció a la ambición. “El objetivo debe ser la permanencia, pero vamos a ser soñadores con los pies en el suelo. Vamos a dar alguna sorpresita”, afirmó. Y fue más allá al marcar un horizonte claro: “En dos años tenemos que estar arriba. Hemos perdido demasiado tiempo como para seguir haciéndolo; ya nos toca estar en la élite del fútbol”, afirmó.
Álvaro Cervera
El propio Cervera, manteado por sus jugadores y con una sonrisa poco habitual, expresó su satisfacción: “Estamos contentos aquí. Queremos hacer un buen proyecto y mantener esta ilusión, dejando atrás la tristeza de los últimos tiempos”. El técnico blanquiazul, que suma ya cuatro ascensos en su carrera, reconoció que sigue emocionándose con estos logros.
También admitió que la temporada no fue sencilla: “No ha sido un camino de rosas, pero incluso en los momentos difíciles empatábamos, y confiaba en que el ascenso llegaría”.
“Me siento muy emocionado”, insistió el técnico tinerfeñista tras consumarse su segundo ascenso al frente del conjunto blanquiazul, ambos logrados sacando al equipo de la Isla de categorías complicadas. Dos de dos. “Soy muy veterano, pero me sigo emocionando con estas cosas”, reconoció con un tono cercano y sincero. También admitió cierta frustración por la gestión de la plantilla: “Me siento dolido con algunos jugadores a los que no he podido dar minutos”, señaló.
Aun así, quiso poner el foco en el objetivo cumplido y en la estabilidad del proyecto: “El equipo ya está donde tenía que estar y yo lo dejaré donde tiene que estar”, advirtió, dejando clara su visión de continuidad y compromiso con el club.
El preparador también se acordó del máximo accionista, Rayco García, y del vicepresidente Ayoze García. “Me alegro también por ellos y de que comiencen así. Sé lo que han sufrido y se lo merecían”, concluyó el entrenador.
Felipe Miñambres
Por su parte, el presidente Felipe Miñambres destacó que el éxito ha reavivado la ilusión en la Isla: “Se ha despertado una ilusión grande. Ojalá hayamos encendido una mecha para seguir creciendo”. Además, quiso poner en valor el trabajo del grupo: “El mérito es del cuerpo técnico y de los jugadores, por su calidad, pero sobre todo por su humildad y fortaleza”.
Miñambres quiso destacar la dificultad de lo logrado por la plantilla y el cuerpo técnico, subrayando datos que hablan de la solidez del proyecto. “No ha sido fácil; tiene gran mérito la plantilla. No es fácil conseguir los puntos que hemos logrado ni llevar sin perder fuera de casa desde el día del Barakaldo”, recordó el presidente.