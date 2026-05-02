El Tribunal Supremo (TS) ha dado un paso de gigante en la protección social de las familias con menores a su cargo que padecen patologías graves. En una reciente y esperada sentencia, la Sala de lo Social ha reconocido el derecho de una madre a percibir el subsidio CUME para hijos enfermos, corrigiendo así los criterios restrictivos que venían aplicándose en instancias inferiores.
Esta resolución no solo beneficia a la demandante, sino que sienta un precedente vital para miles de familias en España y Canarias que luchan por compaginar el cuidado de sus hijos con su situación laboral.
El subsidio CUME para hijos enfermos y el criterio del Tribunal Supremo
El núcleo de la controversia residía en la interpretación de qué significa exactamente prestar un “cuidado directo, continuo y permanente”. Hasta ahora, muchas solicitudes del subsidio por Cuidado de Menores Afectados por Cáncer u otra Enfermedad Grave (CUME) eran denegadas si el menor estaba escolarizado o si no se encontraba en una situación de hospitalización constante.
Sin embargo, el Supremo ha sido tajante: el cuidado necesario para estos menores “no puede hacerse equivalente a una penosa y sacrificada servidumbre”. Con esta frase, el Alto Tribunal desmonta la tesis de que el progenitor debe estar pegado a la cama del menor las 24 horas del día sin posibilidad de que el niño asista a centros educativos o reciba asistencia social externa.
¿Qué se considera ahora “cuidado permanente”?
La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio a través de Europa Press, especifica que lo “verdaderamente decisivo” no es el lugar donde se encuentre el niño en cada minuto del día, sino su capacidad real de autonomía. El TS subraya que el hecho de que un menor aproveche el sistema educativo o los servicios de asistencia social no anula la necesidad de ese cuidado continuo por parte de los padres.
La justicia entiende que, si el menor no puede realizar las actividades propias de su edad con la autonomía normal para su etapa de desarrollo, el derecho al subsidio CUME para hijos enfermos debe prevalecer. Esto es independiente de si la situación clínica del menor pudiera presentar mejorías en un futuro que, a día de hoy, resulta “incierto”.
Un revés al Tribunal Superior de Justicia de Madrid
La resolución del Supremo llega para revocar una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Aquella instancia había negado el subsidio a la madre, basándose en una interpretación rígida de la norma. El TS ha recordado que ya existían pronunciamientos anteriores donde se establecía que no es obligatoria la hospitalización para causar el derecho a la prestación.
Este nuevo fallo profundiza en la protección del cuidador. Al desvincular el subsidio de la permanencia absoluta en el domicilio o el hospital, se dota de mayor dignidad tanto al progenitor como al menor, permitiendo que este último intente mantener una rutina escolar siempre que su salud lo permita, sin que ello suponga un castigo económico para su familia.
Requisitos clave para acceder a la prestación CUME
Para aquellos padres que se encuentren en esta situación, es fundamental recordar que el subsidio CUME para hijos enfermos requiere el cumplimiento de ciertos hitos administrativos:
- Reducción de jornada: El progenitor debe reducir su jornada laboral en, al menos, un 50%.
- Ingreso hospitalario previo: Aunque el TS aclara que no es necesaria la hospitalización permanente, la norma exige un ingreso inicial o tratamiento continuado.
- Enfermedad grave: El menor debe padecer alguna de las enfermedades listadas en el Real Decreto 1148/2011.
Negritas SEO: La importancia de esta sentencia radica en que el Supremo prioriza la autonomía del menor sobre la rigidez administrativa. Si el niño necesita ayuda para sus funciones básicas debido a su enfermedad, el subsidio debe ser concedido.
Impacto en las familias canarias
Para la comunidad en Canarias, donde el acceso a ciertos tratamientos especializados a veces requiere desplazamientos, esta sentencia ofrece una red de seguridad jurídica mayor. El reconocimiento de que la escolarización no es un “óbice” (un obstáculo) para cobrar la ayuda permite que los menores canarios afectados puedan intentar integrarse en sus centros escolares sin que sus padres pierdan el soporte financiero necesario para su cuidado.
En definitiva, el subsidio CUME para hijos enfermos se reafirma como una herramienta de justicia social, y no como una carrera de obstáculos burocráticos. La sentencia del Supremo es un recordatorio de que las leyes deben interpretarse en favor de la protección de los más vulnerables.