Sumergible, el grupo tinerfeño que alcanza la Luna

La banda tinerfeña Sumergible presenta ¨Ríndete”, un nuevo y espectacular videoclip con el que el grupo ha decidido dar una segunda vida a uno de los temas más personales de su trayectoria. La pieza, íntegramente animada, presenta una experiencia visual elegante y poética, casi pictórica, que construye un relato sugerente abierto a la interpretación con la Luna como protagonista. El resultado es profundamente evocador y se convierte en una rareza en tiempos de inercia y consumo fugaz.
Con este nuevo trabajo, Sumergible amplía su universo audiovisual firmando uno de sus videoclips más inspiradores hasta la fecha, siguiendo así la línea de trabajos anteriores en los que ya exploraban nuevas formas de mirar y sentir su música. En un momento en el que la inmediatez domina el consumo musical, Sumergible propone ir a contracorriente ofreciendo todo lo contrario:detenerse, escuchar y dejarse llevar.