Sufre un traumatismo facial tras caerse en un conocido sendero de Tenerife

A las 17:10 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de la caída en el sendero del Arco de Tajao, Arico.
Bomberos de Tenerife llegaron hasta la afectada y la aproximaron hasta la ambulancia, cuyo personal sanitario tras realizar una valoración y asistencia inicial realizó su traslado al hospital.
La senderista rescatada se trata de una mujer de 30 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo facial y herida en miembro inferior de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a Hospiten Sur.
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