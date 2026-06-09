Comprar una casa en Canarias ya exige más de 10 años de sueldo íntegro: el dato que refleja la situación límite

La accesibilidad al mercado inmobiliario en el archipiélago canario se sitúa en niveles históricos de dificultad. Los residentes en las Islas deben destinar de forma íntegra el sueldo bruto de 122 meses, lo que equivale a 10,1 años de trabajo, para poder adquirir una vivienda en propiedad.
Este indicador se desprende del último estudio conjunto sobre la “Relación de salarios y la compra de vivienda”, elaborado a partir de las retribuciones medias ofertadas en la plataforma InfoJobs y de los precios medios de los inmuebles de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa.
El empeoramiento de las condiciones de acceso se hace patente al comprobar que los canarios tienen que dedicar eleva el esfuerzo en once meses más de salario al pago de su hogar con respecto al periodo anual anterior.
Precios al alza y salarios estancados en el archipiélago
La razón principal de este incremento en el esfuerzo financiero radica en el comportamiento del mercado inmobiliario. El precio de la vivienda en venta en el archipiélago cerró con un incremento anual del 21,3%, situando el coste medio del metro cuadrado en 3.319 euros al cierre de diciembre.
Si se cruza este dato con el salario bruto medio registrado por la plataforma de empleo en la comunidad autónoma, que se situó en 26.186 euros anuales (equivalente a 2.182 euros brutos al mes si se divide en 12 pagas), el resultado es que una familia necesita más de una década de ingresos íntegros para financiar un inmueble tipo de 80 metros cuadrados.
A nivel estatal, la media nacional refleja una situación límite. La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que “España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia” y añade que los ciudadanos nunca antes habían tenido que destinar tantos años de sueldo, ensanchando la brecha territorial. Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, comenta que “la compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores”, apuntando que la subida salarial del 1% queda muy lejos del encarecimiento inmobiliario.
Santa Cruz de Tenerife entra en el grupo de los diez años
La presión inmobiliaria adquiere un cariz particular cuando se analiza la situación por provincias. Santa Cruz de Tenerife se consolida como uno de los territorios con mayor esfuerzo financiero de todo el país, situándose en el quinto puesto nacional. En la provincia tinerfeña son necesarios 11,3 años de sueldo bruto íntegro para hacer frente al pago de una casa de 80 metros cuadrados.
De esta forma, la provincia occidental canaria se integra en el grupo de zonas donde el plazo necesario para abonar el inmueble supera la barrera de la década, un listado en el que únicamente figuran las siguientes provincias españolas:
- Illes Balears: 15,1 años (con el precio por metro cuadrado más caro del país, fijado en 5.267 euros/m²).
- Madrid: 15 años.
- Málaga: 12,9 años.
- Guipúzcoa: 11,7 años (con sueldos medios de 29.791 euros anuales).
- Santa Cruz de Tenerife: 11,3 años.
- Barcelona: 10,2 años.
Comparativa con la media nacional y otras regiones
En el conjunto del país, el tiempo medio necesario para comprar un inmueble se situó en 101 meses (8,4 años) de salario bruto íntegro, lo que representa un aumento de 16 meses más de sueldo respecto al año previo. El precio medio en España cerró en 2.879 euros/m² tras un repunte del 20,5%, mientras que el salario medio estatal fue de 27.336 euros anuales (2.278 euros mensuales).
La tendencia al alza del esfuerzo económico se repitió en 15 comunidades autónomas, se mantuvo estable en dos y no descendió en ninguna. En la Comunidad de Madrid el esfuerzo exigido creció en 34 meses (2,8 años), pasando de los 12,2 años a los 15 años actuales. Le siguen en la escala de incrementos Baleares y Andalucía (ambas con un repunte de 19 meses), la Región de Murcia (17 meses), Cantabria (16 meses), Asturias y la Comunidad Valenciana (15 meses) y Cataluña (12 meses).
En el extremo opuesto del análisis sectorial se sitúan un total de 17 provincias donde se dedican menos de cinco años de ingresos brutos a la compra del inmueble. El ejemplo más destacado se localiza en Jaén, la provincia donde los ciudadanos requieren menos tiempo de trabajo para adquirir una propiedad, concretamente 3 años de salario íntegro (36 meses). En este territorio andaluz, el precio medio de la vivienda se situó en 1.038 euros/m² con un aumento del 3,5%, mientras que las remuneraciones del mercado laboral subieron un 4,1%, alcanzando una media de 28.062 euros al año.