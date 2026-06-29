75.000 euros por la salida de Txus Vidorreta de La Laguna Tenerife a Málaga

Txus Vidorreta dejó en las arcas del La Laguna Tenerife un total de 75.000 euros por su pase al Unicaja Málaga. El entrenador vasco, que había señalado su intención de abandonar la Isla, puso rumbo a la Costa del Sol por un montante que rondaría los 100.000 euros si tenemos en cuenta que el Unicaja cubrirá los gastos de los aurinegros en la disputa del próximo torneo amistoso en septiembre.
Fue tras el partido frente al Burgos, con derrota a domicilio, cuando Txus Vidorreta mostró su intención de dejar el equipo (fin de semana del 7 y 8 de febrero) al señalar que “no se veía” siguiendo en La Laguna Tenerife. Posteriormente pareció que podía quedarse, para, finalmente, abandonar la entidad aurinegra, pudiendo el club activar una clásula que tenía para cinco clubes.
En el caso de haber ido a Zaragoza, también habrçia habido compensación, aunque menor, ya que los maños, en su día, no cobraron derechos deportivos por Joe Jones en un momento “jodido” para el CB Canarias, justo en el primer curso de Vidorreta en la Isla.
Aniano Cabrera, presidente del CB Canarias, mantuvo hoy un desayuno informativo con los medios de comunicación, desvelando la cifra y que, además, como ya avanzó Jaka Lakovic en rueda de prensa, Marcelinho Huertas tienes todas las papeletas para seguir en la Isla: “Ya lo dijo Jaka, hablan el mismo idioma. Y sí, creo que la cosa está encaminada”.
Cuestionado por otras continuidades, como la de Gio Shermadini, el máximo responsable de La Laguna Tenerife dijo que se “sumará a la pretemporada” toda vez que haya sido sometido a rigurosos exámenes médicos.
Por otro lado, reconoció que se le ha hecho una oferta de renovación a Aaron Doornekamp y esperan que el canadiense siga de aurinegro.
Subida del precio de los abonos
Esta tarde, durante la reunión del consejo de administración, se tomará la decisión de aumentar los precios de los abonos de cara al próximo curso.
Al participar en la Eurocup, La Laguna Tenerife tiene asegurado un mayor número de partidos en el Santiago Martín en relación a la BCL, por lo que se aprobará una subida que no será lineal, es decir, habrá diferenciación entre zonas de la misma grada: no será lo mismo el precio en grada baja lateral que en los fondos de grada baja.
Cabrera reconoció que el principal objetivo en lo económico, no estar en causa de disolución a 30 de junio, se logrará, admitiendo que la deuda total es de unos tres millones de euros, que tienen que ver, en el mayor de los casos, en los plazos de pago de las instituciones públicas, un dinero que tiene que ser adelantado por el club mediante crédito bancario.